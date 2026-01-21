Το Ιράν περνά σε νέα φάση σκληρής καταστολής μετά το κύμα μαζικών διαδηλώσεων που συγκλόνισε τη χώρα, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις, κατασχέσεις περιουσιών και κλείσιμο επιχειρήσεων προσώπων που κατηγορούνται ότι υποκίνησαν την κοινωνική αναταραχή.

Η εισαγγελία της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι έχουν ανοίξει υποθέσεις εις βάρος 15 αθλητών και ηθοποιών, καθώς και 10 υπογραφόντων ανακοίνωσης της Cinema House, του βασικού φορέα της ιρανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας. Οι αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι περιουσίες τους να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση ζημιών σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, εφόσον καταδικαστούν.

Ήδη, περιουσιακά στοιχεία ορισμένων έχουν κατασχεθεί, ενώ κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι περίπου 60 καφέ και επιχειρήσεις φέρονται να συνδέονται «άμεσα ή έμμεσα» με ενέργειες που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές».

Ιράν: Φίμωση ΜΜΕ και κατηγορίες για «ψευδείς ειδήσεις»

Η καταστολή στο Ιράν επεκτείνεται και στον Τύπο. Οι δικαστικές αρχές έκλεισαν την εφημερίδα Ham-Mihan, μία από τις πιο γνωστές μεταρρυθμιστικές φωνές της χώρας, μετά από ρεπορτάζ για την κατάσταση των νοσοκομείων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Παράλληλα, μία ειδησεογραφική υπηρεσία και μία ενημερωτική ιστοσελίδα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «διάδοση ψευδών ειδήσεων», ενώ το εκτεταμένο μπλακάουτ στο διαδίκτυο που επιβλήθηκε στις αρχές του μήνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε ισχύ.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι διαδηλώσεις – που ξεκίνησαν λόγω οικονομικής δυσπραγίας – εξελίχθηκαν στη σφοδρότερη εσωτερική αναταραχή από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Τα συνθήματα γρήγορα μετατράπηκαν σε ανοιχτές εκκλήσεις για ανατροπή του καθεστώτος και απομάκρυνση του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ιράν: Κατηγορίες για ξένη υποκίνηση και «τελευταία προειδοποίηση»

Οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς και υποστηρίζουν ότι ένοπλες ομάδες σκότωσαν εκατοντάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και πυρπόλησαν δημόσια κτίρια, καταστήματα και τεμένη. Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι κινητοποιήσεις «καθοδηγήθηκαν από τρομοκρατικά δίκτυα» με στήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι κάποιοι νέοι «παραπλανήθηκαν», προειδοποιώντας όμως πως οι «ηγέτες των ταραχών» θα αντιμετωπίσουν βαριές ποινές. Παράλληλα, δόθηκε διορία τριών ημερών σε όσους συμμετείχαν αλλά θεωρούνται «εκτελεστικά όργανα» για να παραδοθούν με αντάλλαγμα μειωμένες ποινές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνεργασία με δορυφορικά τηλεοπτικά κανάλια της αντιπολίτευσης. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οποιαδήποτε επικοινωνία ή αποστολή υλικού σε μέσα όπως το Iran International και το Manoto θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιαν επιχειρεί να εκτονώσει την κοινωνική ένταση με οικονομικά μέτρα: υπόσχεται σταδιακή αποκατάσταση του διαδικτύου, αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων, με τους περισσότερους νεκρούς να χαρακτηρίζονται «μάρτυρες», καθώς και παροχές σε στέγαση, εκπαίδευση και μισθούς.