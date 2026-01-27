«Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους», απάντησε χθες Δευτέρα το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, απορρίπτοντας την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του NATO στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, τις έχει «ανάγκη», κι όποιος υποστηρίζει το αντίθετο «ονειρεύεται».

«Ακόμη και οι ΗΠΑ συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας μέσω X, παραθέτοντας σύντομο απόσπασμα βίντεο με την τοποθέτηση του Ολλανδού.

Non, cher Mark Rutte. Les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité. Même les États-Unis en conviennent. C’est le pilier européen de l'OTAN. https://t.co/oEzSfewFZU — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 26, 2026

Μιλώντας νωρίτερα ενώπιον των Επιτροπών Ασφάλειας και Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μ. Ρούτε τόνισε ότι «όποιος πιστεύει πως η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλώς ονειρεύεται».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι η Συμμαχία παραμένει ζωτικής σημασίας για όλα τα μέλη της, τονίζοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται το ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς ο Καναδάς και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι χρειάζονται το ΝΑΤΟ». Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ γιατί αποτελεί βασικό πυλώνα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Βόρειου Ατλαντικού, καθώς και για τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.