Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αποφασίσει τον τρόπο που θα χειριστεί τις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όσο περνάει ο καιρός όλο και απαιτούν περισσότερα οι ΗΠΑ από τους συμμάχους τους.

Το Politico έγραψε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική θα κριθεί από πέντε Ευρωπαίους ηγέτες, που είτε έχουν ισχυρές οικονομίες, είτε έρεισμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ακολουθούν τα πέντε ονόματα που θα διαμορφώσουν τις εξελίξεις:

Ο «στρατηγός» Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν σαν άλλος Σαρλ ντε Γκωλ επιχειρεί να φέρει «πρώτα τη Γαλλία» και την απεξάρτηση από τις ΗΠΑ σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γάλλος πρόεδρος επιθυμεί η ΕΕ να «απογαλακτιστεί» από τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, καθώς σε τέτοια περίπτωση θα ευνοούνταν σημαντικά η γαλλική αμυντική βιομηχανία, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Για αυτόν τον σκοπό εργάζονται πυρετωδώς Γάλλοι διπλωμάτες, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εντούτοις, παρασκηνιακά ο Μακρόν φέρεται να προσπαθεί να έρθει κοντά με τον Αμερικανό πρόεδρο και να κερδίσει ξανά την εύνοιά του.

Ο διστακτικός Μερτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρέπει να αποφασίσει σύντομα το στρατόπεδο που θα ενταχθεί, αφού μέχρι στιγμής πατάει σε δύο βάρκες.

Από τη μία θέλει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, ειδικά στον τομέα της οικονομίας, καθώς η γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα, που μπορεί να διορθώσει ή να παγώσει μόνο με αμερικανική βοήθεια.

Ωστόσο, οι διάφορες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας του που μπορεί να υπάρξουν σε συνδυασμό με την ευκαιρία η Γερμανία να αποκτήσει νέα βιομηχανία και συγκεκριμένα αμυντική αποτελούν δέλεαρ, για να στηρίξει το ευρωπαϊκό στρατόπεδο.

Το Politico έγραψε ότι ο Γερμανός καγκελάριος έδωσε εντολή σε Γερμανούς διπλωμάτες να συνδράμουν τις προσπάθειες των Γάλλων συναδέλφων τους, ώστε η ΕΕ να τραβήξει διαφορετική πορεία από τις ΗΠΑ.

Η «σιδηρά» Μελόνι

Η Τζόρτζια Μελόνι μπορεί να είχε δεχτεί χλεύη από Ευρωπαίους συναδέλφους της, λόγω των πολιτικών σχέσεων της με Ιταλούς φασίστες, όμως έχει αναδειχτεί σε ισχυρό παίκτη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πλέον όχι μόνο χαίρει εκτίμησης εντός της ΕΕ, αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μάλιστα, στις ΗΠΑ διατηρεί και καλούς δεσμούς με επιχειρηματίες, με τον Έλον Μασκ -στενό υποστηρικτή του Τραμπ- να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Με βάση το δημοσίευμα, φαινομενικά η Μελόνι θα στηρίξει τις ΗΠΑ, γιατί έχει περισσότερα να κερδίσει, αλλά Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν διαφορετική άποψη.

«Η Μελόνι καταλαβαίνει. Είναι σοβαρή. Αν η γραμμή επικοινωνίας της με τον Τραμπ δεν αποφέρει αποτελέσματα, δεν έχει νόημα να συνεχίσει να τον προστατεύει», είπε ανώνυμα ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ο «αναποφάσιστος» Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έχει χαρακτηριστεί «αναποφάσιστος», όμως στην πραγματικότητα βρίσκεται σε σοβαρό δίλημμα.

Ο ίδιος επιθυμεί η ΕΕ να σηκώσει ανάστημα και να μην έχει ανάγκη τις ΗΠΑ, αλλά η κατάσταση στη χώρα του υποδηλώνει το αντίθετο.

Ο Πολωνός πρόεδρος είναι φιλικός προς τον Τραμπ και η Πολωνία στηρίζεται σε αμερικανικά οπλικά συστήματα, που τώρα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ, λόγω της Ρωσίας.

Το μυστήριο με τον Αντρέι Μπάμπις

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις επιθυμεί μεγαλύτερη συνεργασία με τις ΗΠΑ, κάτι που έχει εκφράσει σε αρκετές δηλώσεις του.

«Πήρα μια υδρόγειο για να δω πού βρίσκεται η Γροιλανδία», δήλωσε αστειευόμενος, όταν ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζονται όλα τα σενάρια για την προσάρτηση του εδάφους που ανήκει στη Δανία.

Δεδομένου όμως, ότι είναι ηγέτης στην Τσεχία, χώρα αποκλεισμένη από τη θάλασσα, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδια του Τραμπ (π.χ. Γερμανία) δεν είναι σίγουρο αν πράγματι θα στηρίξει τις ΗΠΑ ή την ΕΕ.