Ένα κόμμα των Κούρδων του Ιράν κατηγόρησε σήμερα την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε πλήγματα στις εγκαταστάσεις του, σκοτώνοντας ένα από τα μέλη του και τραυματίζοντας αρκετά άλλα, σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους του κόμματος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα και ρουκέτες σημειώθηκε την αυγή και «έθεσε στο στόχαστρο ένα από τα κτήρια του Εθνικού Στρατού του Κουρδιστάν», ανέφερε το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (ΚΕΚ), αναφερόμενο σε μια ένοπλη οργάνωση που υπάγεται σε αυτό.

«Πιστεύουμε πως τεθήκαμε στο στόχαστρο (…) επειδή απευθύναμε κάλεσμα σε διαδηλώσεις στο Ιράν κατά του καθεστώτος και επίσης επειδή δεν διαθέτουμε μια οργανωμένη και εκπαιδευμένη ένοπλη δύναμη», πρόσθεσε ο εν λόγω αξιωματούχος του κόμματος.

Εγκατεστημένες στο Ιράκ από τα χρόνια του 1980 — με τις ευλογίες του Σαντάμ Χουσέιν εν μέσω του πολέμου με το γειτονικό Ιράν — οι παρατάξεις της ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» και «αυτονομιστικές» οργανώσεις από το Ιράν που τις κατηγορεί για επιθέσεις εναντίον των ιρανικών δυνάμεων.

Έχοντας βρει καταφύγιο στο Ιρακινό Κουρδιστάν — μια αυτόνομη περιοχή στα σύνορα με το Ιράν — τα ένοπλα αυτά κινήματα έχουν ωστόσο εγκαταλείψει εν πολλοίς την εξέγερση προκειμένου να επικεντρωθούν στην πολιτική διεκδίκηση.

Όμως διαθέτουν μαχητές, που εκπαιδεύονται στον χειρισμό όπλων σε βάσεις στα βουνά του Ιρακινού Κουρδιστάν (βόρεια).

Στη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν το 2022, που ξέσπασαν μετά τον θάνατο υπό αστυνομική κράτηση της νεαρής Κούρδισσας του Ιράν Μαχσά Αμινί, η Τεχεράνη είχε βομβαρδίσει τις οργανώσεις αυτές κατ’ επανάληψη, και ιδίως το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν.

Το Ιράν συγκλονίστηκε στις αρχές Ιανουαρίου από διαδηλώσεις που καταστάλθηκαν βίαια, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.