Συγκλονισμένη είναι η Ισπανία από τη σύγκρουση των δύο τρένων, που σκότωσε με τραγικό απολογισμό 39 νεκρούς, 100 τραυματίες και 33 αγνοούμενους στην Αδαμούθ της Κόρδοβα στην Ανδαλουσία το βράδυ της Κυριακής.

Ελληνίδα που ζει μόνιμα στην Ισπανία χρησιμοποίησε το τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo και έφτασε στη Μάλαγα μια ώρα πριν το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η Δήμητρα Κουμουνδούρου περιέγραψε πώς έμαθε την τραγική είδηση για το δυστύχημα.

Το τρένο, του οποίου τα τελευταία βαγόνια εκτροχιάστηκαν, ανήκει στην ιδιωτική εταιρία Iryo. Το δεύτερο στην κρατική σιδηροδρομική εταιρία Renfe. Είναι αυτό που έπεσε σε τεχνητό ανάχωμα βάθους 4 μέτρων. Εκεί υπήρξαν οι περισσότεροι νεκροί.

«Έφυγα από τη Μαδρίτη με τρένο στις 15:05 για Μάλαγα μετά από μια ώρα έγινε το δυστύχημα. Το τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα έφυγε για Μαδρίτη γύρω στα 50 λεπτά αφότου έφτασα στη Μάλαγα», ανέφερε.

Όπως είπε, «χθες το τρένο πήγαινε λίγο πιο αργά μου έκανε εντύπωση». «Χρησιμοποιώ συχνά την ιδιωτική εταιρεία του τρένου. Τα τρένα είναι υπερσύγχρονα. Όπως έλεγα και σε φίλους μου Ισπανούς, δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τα Τέμπη, δεν υπάρχουν στροφές».

«Έπαθα σοκ, γιατί σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να είμαι στο μοιραίο τρένο», τόνισε.