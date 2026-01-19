Η Ισπανία θρηνεί μετά από ένα από τα πιο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν τρένο υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκε το βράδυ της Κυριακής στη νότια χώρα, προκαλώντας σκηνές χάους και απόγνωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Άδαμους, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με διερχόμενο τρένο, παρασύροντάς το εκτός γραμμών και ρίχνοντάς το σε πρανές. Περίπου 400 επιβάτες βρίσκονταν στα δύο τρένα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 122 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 48 παραμένουν νοσηλευόμενοι και 12 σε κρίσιμη κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι περισσότεροι επιβάτες συνειδητοποίησαν το μέγεθος της τραγωδίας μόνο όταν βγήκαν από τα βαγόνια και είδαν νεκρούς, τραυματίες και διασώστες να εργάζονται υπό ισχυρό φωτισμό δίπλα στις ράγες.

Ισπανία: Τεχνικό πρόβλημα στο τρένο στο επίκεντρο της έρευνας

Οι πρώτες ενδείξεις από την έρευνα των ειδικών δείχνουν ότι το δυστύχημα ενδέχεται να προκλήθηκε από φθαρμένο σύνδεσμο στις σιδηροτροχιές. Τεχνικοί που εξέτασαν το σημείο εντόπισαν πρόβλημα σε ένωση των ραγών (fishplate), το οποίο φαίνεται να υπήρχε εδώ και καιρό και να δημιουργούσε κενό που μεγάλωνε με τη διέλευση των τρένων, όπως μεταδίδει αποκλειστικά το Reuters.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τα πρώτα βαγόνια του τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo πέρασαν πάνω από το προβληματικό σημείο, όμως το όγδοο βαγόνι εκτροχιάστηκε, παρασύροντας και τα δύο προηγούμενα. Το τρένο ήταν τύπου Frecciarossa 1000, μοντέλο που χρησιμοποιείται και στο ιταλικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Ισπανία: «Ακούστηκαν κραυγές και μετά σκοτάδι»

Οι μαρτυρίες των επιζώντων συγκλονίζουν. «Ένα δυνατό τίναγμα, ουρλιαχτά, αντικείμενα να πετούν, αίμα και μετά σκοτάδι», περιέγραψαν επιβάτες. Η 26χρονη Άνα Γκαρθία ταξίδευε με την αδελφή της και τον σκύλο τους προς τη Μαδρίτη. «Σηκώθηκα και κατάλαβα ότι κάτι δεν ήταν φυσιολογικό. Μετά έψαχνα την αδελφή μου και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο», είπε, σύμφωνα με το Reuters.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας νερό, κουβέρτες και φαγητό στους επιβάτες. «Όλη η πόλη κινητοποιήθηκε. Αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ», ανέφερε δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης RTVE, που διασώθηκε από τα συντρίμμια. Άλλοι μάρτυρες μίλησαν για εικόνες που δεν μπορούν να βγάλουν από το μυαλό τους, με διαμελισμένα σώματα και παιδιά να ζητούν τους γονείς τους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε το σημείο και ακύρωσε τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ενώ ο υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι η γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να αποκλείουν, προς το παρόν, το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.