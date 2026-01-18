Εκτροχιασμός τρένων σημειώθηκε στη νότια Ισπανία, με το Reuters να κάνει λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στα οποία επέβαιναν πάνω από 300 άτομα.

«Στον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση στο Adamuz της Κόρδοβα, υπάρχουν τραυματίες», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιφέρειας της Ανδαλουσίας στο X.

Two high-speed trains derailed near Adamuz, Andalusia (Spain) on Sunday.

Ένα από τα τρένα είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα και κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη όταν εκτροχιάστηκε.

Ένα δεύτερο τρένο, με προορισμό την Ουέλβα και που κινούταν σε παρακείμενη γραμμή, εκτροχιάστηκε επίσης στο ατύχημα.

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



Η πλήρης έκταση του ατυχήματος δεν είναι ακόμη σαφής και οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων. Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται επί του παρόντος για να απεγκλωβίσουν τα άτομα που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα στα τρένα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν για πρώτη φορά στο σημείο του ατυχήματος στις 7.50 μ.μ, ενώ οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στη διαδρομή Μαδρίτη-Ανδαλουσία έχουν ανασταλεί, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης.