Την περασμένη Πέμπτη είχε γίνει ο τελευταίος έλεγχος στο τρένο που εκτροχιάστηκε στη νότια Ισπανία και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ιδιωτική εταιρεία Iryo, στην οποία ανήκει το τρένο. Στο σιδηροδρομικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά.

Το τρένο, που κατασκευάστηκε το 2022 και «ο τελευταίος έλεγχος του οποίου έγινε στις 15 Ιανουαρίου», αναχώρησε «με 289 επιβάτες, τέσσερα μέλη πληρώματος και έναν μηχανοδηγό. Στις 19:45 για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε στις διπλανές σιδηροδρομικές ράγες», σημείωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της προς το AFP.

Το τρένο υψηλής ταχύτητας της Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe χθες, Κυριακή, στη νότια Ισπανία.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, σύμφωνα με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες».

Ο Πουέντε σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη γνωστά τα αίτια της τραγωδίας, ενώ σχολίασε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε υπό «πολύ παράξενες» συνθήκες και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούριο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα, διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

«Το ανθρώπινο λάθος έχει ουσιαστικά αποκλειστεί», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερεδία, πρόεδρος της Renfe μιλώντας στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό RNE, ενώ και εκείνος έκανε λόγο για «περίεργες συνθήκες».

Εντωμεταξύ, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δεν θα μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. «Γνωρίζουμε ήδη από τα αρχεία ταχύτητας ότι τα τρένα ταξίδευαν με ταχύτητα χαμηλότερη από την επιτρεπόμενη για το συγκεκριμένο τμήμα», είπε.

Ως εκ τούτου, υποθέτει ότι η αιτία μπορεί να σχετίζεται «με κάποιο πρόβλημα στο τροχαίο υλικό ή στην υποδομή».

Λίγο νωρίτερα σήμερα το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού είχε επισημάνει ότι ο Σάντσεθ ακύρωσε όλες τις σημερινές του υποχρεώσεις.