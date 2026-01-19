Στο πένθος βυθίστηκε η Ισπανία, με τις Αρχές να έχουν ήδη ανακοινώσει τον θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 152 στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλονίζει τη χώρα. Ο φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί είναι μεγάλος, με τον Ισπανό υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, να δηλώνει σήμερα πως ο απολογισμός των θυμάτων «δεν είναι οριστικός».

Περισσότερες από 12 ώρες μετά την τραγωδία «ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 39 και δεν είναι οριστικός», τόνισε ο Πουέντε στο Χ, λέγοντας ότι βρίσκεται «καθ’ οδόν» προς το σημείο που σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Μάλαγα, στη νότια Ισπανία.

Στο μεταξύ ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος.

«Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ θα μεταβεί το πρωί στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή στην Αδαμούθ, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση», ανακοίνωσε το γραφείο του.

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται, ένα τρένο εκκενώθηκε από επιβάτες

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο RTVE, οι προσπάθειες για την ανάσυρση όλων των θυμάτων από τα εκτροχιασμένα βαγόνια συνεχίζονται.

Καθώς οι προσπάθειες συνεχίζονται, η Υγειονομική Αρχή της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας αναφέρει ότι «οι ομάδες διάσωσης έχουν φτάσει στο τρίτο βαγόνι» του ενός τρένου. Προσθέτουν ότι πιστεύουν ότι υπάρχει «απροσδιόριστος αριθμός θυμάτων, ο οποίος ενδέχεται να είναι υψηλός».

Το RTVE αναφέρει ότι όλοι οι επιβάτες έχουν εκκενωθεί από ένα από τα τρένα και ότι περίπου 500 άτομα επέβαιναν και στα δύο τρένα.

Η Iryo, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του τρένου που εκτροχιάστηκε αρχικά, εξέδωσε σήμερα το πρωί ανακοίνωση, στην οποία περιλαμβάνεται ο πλήρης αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο τρένο κατά την έναρξη του ταξιδιού, και συγκεκριμένα:

289 επιβάτες

4 μέλη του πληρώματος

1 οδηγός

Το τρένο Iryo 6189 είχε αναχωρήσει από τον σταθμό της Μάλαγα στις 6:40 μ.μ.

«Πρόωρο» να γνωρίζουμε τα αίτια

«Σε αυτό το στάδιο είναι ακόμη πρόωρο να γνωρίζουμε τα αίτια του εκτροχιασμού», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Álvaro Fernández Heredia, πρόεδρος της ισπανικής εθνικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe.

Μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ισπανίας, είπε ότι το δυστύχημα ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστο, καθώς συνέβη σε ένα ευθύ τμήμα της γραμμής, με ενεργά συστήματα ασφαλείας.

«Γνωρίζουμε ήδη από τα αρχεία ταχύτητας ότι τα τρένα ταξίδευαν με ταχύτητα χαμηλότερη από την επιτρεπόμενη για το συγκεκριμένο τμήμα», είπε.

Ως εκ τούτου, υποθέτει ότι η αιτία μπορεί να σχετίζεται «με κάποιο πρόβλημα στο τροχαίο υλικό ή στην υποδομή».

Η γραμμή που επηρεάστηκε αναμένεται να παραμείνει κλειστή για αρκετές ημέρες, αλλά η εταιρεία ετοιμάζεται να διαθέσει εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς.

Ο Fernández Heredia αναγνώρισε επίσης ότι αυτή ήταν «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές» της ζωής του, αφού πέρασε τη νύχτα στον τόπο του δυστυχήματος.