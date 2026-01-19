Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση τρένων στη νότια Ισπανία και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της χώρας τα τελευταία δέκα χρόνια, σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή.

Τα βαγόνια ενός τρένου με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στην αντίθετη γραμμή. Στη συνέχεια συγκρούστηκαν με ένα άλλο τρένο που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση στην πόλη Αδαμούθ, κοντά στην πόλη της Κόρδοβα.

Στα δύο τρένα επέβαιναν 400 επιβάτες, κυρίως Ισπανοί, και μέλη του προσωπικού. Τουλάχιστον 73 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, 24 από τα οποία με σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά παράξενο», ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα. Όλοι οι σιδηροδρομικοί εμπειρογνώμονες που συμβουλεύτηκε η κυβέρνηση «είναι εξαιρετικά μπερδεμένοι από το δυστύχημα», δήλωσε ο Πουέντε σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη. «Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα, διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου Adif ανέφερε ότι η σύγκρουση συνέβη περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τη Μάλαγα στις 18:40 τοπική ώρα (17:40 GMT) με προορισμό τη Μαδρίτη, αφού εκτροχιάστηκε σε ένα τμήμα της γραμμής χωρίς στροφές.

Η δύναμη της σύγκρουσης έσπρωξε τα βαγόνια του δεύτερου τρένου σε ένα ανάχωμα, δήλωσε ο Πουέντε. Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς και τους τραυματίες βρίσκονταν στα μπροστινά βαγόνια του δεύτερου τρένου, το οποίο ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα.

Το τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν ένα Freccia 1000, το οποίο μπορεί να φτάσει σε τελική ταχύτητα τα 400 χλμ/ώρα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ιταλικής σιδηροδρομικής εταιρείας Ferrovie dello Stato στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, μεταξύ των νεκρών είναι ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου της Renfe που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και κατευθυνόταν στην Ουέλβα.

Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, πρόσθεσε η El Pais, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε.

Οι ομάδες διάσωσης ανέφεραν ότι τα συντρίμμια των τρένων δυσχέραιναν την ανάσυρση των ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί μέσα στα βαγόνια.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κόρδοβα, Φρανθίσκο Κάρμονα, δήλωσε στον ισπανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE: «Αναγκαστήκαμε να απομακρύνουμε ένα πτώμα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποιον που ήταν ζωντανός. Είναι δύσκολη και περίπλοκη δουλειά».

Ο Σαλβαδόρ Χιμένεθ, δημοσιογράφος του RTVE που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα, είπε ότι η σύγκρουση έμοιαζε με «σεισμό». «Ήμουν στο πρώτο βαγόνι. Υπήρξε μια στιγμή που έμοιαζε με σεισμό και το τρένο είχε πράγματι εκτροχιαστεί», είπε ο Χιμένεθ, σύμφωνα με το BBC.

Πλάνα από τον τόπο του δυστυχήματος φαίνεται να δείχνουν ότι ορισμένα βαγόνια του τρένου είχαν ανατραπεί στο πλάι. Διασώστες φαίνονται να σκαρφαλώνουν στο τρένο για να βγάλουν ανθρώπους από τις στραβωμένες πόρτες και τα παράθυρα του τρένου.

Ο Χοσέ, ένας επιβάτης με προορισμό τη Μαδρίτη, είπε στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Canal Sur: «Υπήρχαν άνθρωποι που φώναζαν, ζητώντας γιατρούς».

Όλες οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας ανεστάλησαν μετά το δυστύχημα και αναμένεται να παραμείνουν κλειστές όλη τη Δευτέρα.

Η Iryo, μια ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μάλαγα, δήλωσε ότι περίπου 300 επιβάτες επέβαιναν στο τρένο που εκτροχιάστηκε πρώτο, ενώ το άλλο τρένο –το οποίο εκτελούσε η κρατική εταιρεία Renfe– είχε περίπου 100 επιβάτες.

Η επίσημη αιτία δεν είναι ακόμη γνωστή. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, η έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτίων του δυστυχήματος αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε νωρίτερα το βράδυ ότι η χώρα θα βιώσει μια «νύχτα βαθιάς οδύνης».

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της περιφέρειας της Ανδαλουσίας κάλεσε τους επιζώντες του δυστυχήματος να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους ή να δημοσιεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ζωντανοί.