Το πολύνεκρο χθεσινοβραδινό σιδηροδρομικό δυστύχημα συγκλονίζει την Ισπανία και, καθώς περνούν οι ώρες, έρχονται στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες για την τραγωδία. Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να εργάζονται για να διαπιστώσουν τι συνέβη και σημειώθηκε αυτό το «εξαιρετικά παράξενο» περιστατικό, όπως χαρακτηρίζεται.

Αυτά είναι όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

Τουλάχιστον 39 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αν και ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας δηλώνει ότι ο αριθμός αυτός «δεν είναι ακόμα οριστικός».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν περιθάλψει 122 άτομα, 48 από τα οποία παραμένουν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και πέντε παιδιά. Έντεκα από τα άτομα που παραμένουν στο νοσοκομείο βρίσκονται στην εντατική.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:45 τοπική ώρα (18:45 GMT), όταν βαγόνια ενός τρένου με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στην αντίθετη γραμμή, συγκρουόμενα με ένα τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση κοντά στην Κόρδοβα, στη νότια Ισπανία.

Περίπου 300 άτομα -επιβάτες και προσωπικό- επέβαιναν στο τρένο υψηλής ταχύτητας της εταιρείας Iryo, το οποίο εκτροχιάστηκε. Άλλα 100 άτομα επέβαιναν στο άλλο τρένο, το οποίο ανήκε στην κρατική εταιρεία Renfe.

Το τρένο κατασκευάστηκε το 2022 και «ο τελευταίος έλεγχός του έγινε στις 15 Ιανουαρίου», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ιδιωτική εταιρεία Iryo.

Τι δεν γνωρίζουμε ακόμη:

Η αιτία του εκτροχιασμού του τρένου παραμένει ασαφής. Οι Αρχές αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα, αλλά δεν αναμένεται να προσδιοριστεί τι συνέβη για τουλάχιστον έναν μήνα.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά παράξενο», προσθέτοντας ότι όλοι οι εμπειρογνώμονες σε θέματα σιδηροδρόμων που συμβουλεύτηκε η κυβέρνηση «είναι εξαιρετικά μπερδεμένοι από το δυστύχημα».

«Το ανθρώπινο λάθος έχει ουσιαστικά αποκλειστεί», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερεδία, πρόεδρος της Renfe, μιλώντας στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό RNE, ενώ και εκείνος έκανε λόγο για «περίεργες συνθήκες».

Ο αριθμός των νεκρών «δεν θα σταματήσει εδώ»

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, δηλώνει ότι ο αριθμός των θυμάτων «δεν θα σταματήσει εδώ» και «είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί».

Ο Μορένο είπε στο τοπικό κανάλι Canal Sur ότι περιμένουν «βαρύ εξοπλισμό» για να «ανυψώσουν πρακτικά» τρία βαγόνια του τρένου που συγκρούστηκε με εκείνο που εκτροχιάστηκε, το οποίο «έχει υποστεί τη χειρότερη ζημιά από αυτό το ατύχημα».

«Μέχρι τα βαρέα μηχανήματα να κάνουν τη δουλειά τους και να απομακρύνουν τα βαγόνια από τις ράγες, οι ιατροδικαστές και οι πυροσβέστες δεν θα μπορούν να ξεκινήσουν την αναζήτηση και ταυτοποίηση των υπόλοιπων πτωμάτων», δήλωσε ο πρόεδρος.

Συνδικάτο μηχανοδηγών λέει πως είχε προειδοποιήσει για ζημιά στις σιδηρογραμμές

Εντωμεταξύ, συνδικάτο των ισπανών μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή, δύο τρένα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Reuters.

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Η ADIF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.