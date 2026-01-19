Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Μπεστεπέ της Άγκυρας, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε διάγγελμα.

Αφού έκανε έναν γενικό απολογισμό για το τι έχει πράξει η κυβέρνησή του το προηγούμενο έτος και πραγματοποιώντας έμμεση επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει κάποιον συγκεκριμένα, ο Ερντογάν πέρασε και στο θέμα της Συρίας.

«Κάθε εξέλιξη στη Συρία, με την οποία μοιραζόμαστε κοινή ιστορία, κοινό πολιτισμό και μια πολιτισμική κληρονομιά 1.400 ετών, μας αφορά άμεσα και βαθιά. Εργαζόμαστε ώστε το κλίμα ελευθερίας που απέκτησε η γειτονική μας Συρία με την επανάσταση της 8ης Δεκεμβρίου να μετατραπεί σε διαρκή ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια ενιαία και εδαφικά ακέραιη Συρία είναι απαραίτητη για την περιοχή. Η Συρία ανήκει σε όλους: Άραβες, Τουρκμένους και Κούρδους.

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να επιτραπεί καμία προσπάθεια υπονόμευσης αυτής της διαδικασίας, καθώς η Τουρκία είναι αδελφή χώρα, γείτονας και φίλη στις δύσκολες ημέρες του συριακού λαού. Η αρχή “ένα κράτος, ένας στρατός” είναι θεμελιώδης για την ενότητα και την ακεραιότητα της Συρίας. Κάθε βήμα που ενισχύει αυτή την αρχή έχει και θα συνεχίσει να έχει τη στήριξη της Τουρκίας».

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/w0stVkijhB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 19, 2026

Σειρά πήραν και οι Κούρδοι των SDF με τη συμφωνία εκεχειρίας που υπέγραψε χτες ο αρχηγός τους, Μαζλούμ Αμπντί, με τον πρώην τζιχαντιστή και νυν μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Αλ Σαράα.

«Πέρα από μια μικρή ομάδα που επιδιώκει να δημιουργήσει κράτος εν κράτει, φαίνεται ότι ο συριακός λαός είναι ικανοποιημένος από τη συμφωνία. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με στόχο την απελευθέρωση ορισμένων συνοικιών του Χαλεπίου από την κατοχή, ολοκληρώθηκε χθες με κατάπαυση του πυρός και συμφωνία πλήρους ενσωμάτωσης. Θέλω να εκφράσω με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η προσεκτική διαχείριση της επιχείρησης από τον συριακό στρατό και η μέγιστη ευαισθησία που επέδειξε για την αποφυγή απωλειών αμάχων είναι άξιες κάθε επαίνου. Κατά τη διαδικασία αυτή, που στρέφεται κατά των ένοπλων στοιχείων που κρατούν υπό κατοχή τη βόρεια Συρία, ο συριακός στρατός πέρασε με επιτυχία μια κρίσιμη δοκιμασία, αποφεύγοντας ενέργειες που θα τον μετέτρεπαν από δίκαιο σε άδικο. Η συριακή κυβέρνηση, δίνοντας προτεραιότητα στη διαπραγμάτευση, έλυσε ένα πρόβλημα που είχε καταντήσει χρόνιο, με το μικρότερο δυνατό κόστος».

«Πιστεύουμε ότι όλα αυτά αποτελούν εξαιρετικά πολύτιμα κέρδη για τη μόνιμη ειρήνη, ηρεμία και σταθερότητα στη Συρία», προσέθεσε ο Ερντογάν.

«Χθες το βράδυ είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Συρίας, αγαπητό μου αδελφό κ. Άχμεντ Σαράα. Του μεταφέραμε τα συγχαρητήριά μας για τη συμφωνία και την επιχείρηση που διεξήχθη. Του επανέλαβα ότι η Τουρκία βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της Συρίας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, και ειδικά κατά του Νταές. Δεν αφήσαμε μόνο τον συριακό λαό χθες και, με τη βοήθεια του Θεού, δεν θα τον αφήσουμε μόνο ούτε αύριο», ήταν τα λεγόμενα του Ερντογάν.