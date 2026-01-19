Η Γαλλία χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Σύρου προέδρου Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα και των Κούρδων της Συρίας, τονίζοντας παράλληλα, ότι παραμένει «πιστή στους Κούρδους συμμάχους της», με τους οποίους πολέμησε στο πλευρό τους την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη στις 18 Ιανουαρίου ανάμεσα στον πρόεδρο Αλ-Σαράα και τον Στρατηγό Μαζλούμ Αμπντί», αρχηγό των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), αναφέρεται σε ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία καλούνται «όλες οι πλευρές να τη σεβαστούν».

Στην Άγκυρα, πηγές στις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν σήμερα ότι η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση της Συρίας και τις κουρδικές δυνάμεις σηματοδοτεί ένα «ιστορικό σημείο καμπής», πριν από το οποίο η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών είχε διαδραματίσει εντατικό ρόλο για να διασφαλίσει την αυτοσυγκράτηση των πλευρών επί του πεδίου.

«Η μάχη εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή», δήλωσαν οι πηγές, προσθέτοντας ότι η εγκαθίδρυση σταθερότητας και ασφάλειας στη Συρία έχει κρίσιμη σημασία για το στόχο της Τουρκίας να εξαλείψει την τρομοκρατία στο εσωτερικό της.

«Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών διεξήγαγε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συριακή κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία», πρόσθεσαν.

Την Κυριακή, η Συρία και η κύρια στρατιωτική δύναμη των Κούρδων κατέληξαν σε μια εκτεταμένη συμφωνία ώστε οι κουρδικές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές να περιέλθουν υπό τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης, βάζοντας τέλος σε ημέρες μαχών κατά τις οποίες συριακά στρατεύματα κατέλαβαν εδάφη στα οποία υπάρχουν σημαντικές πετρελαιοπηγές.