Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μίλησε μόλις σε δημοσιογράφους στο Νταβός, όπου πρόκειται να ξεκινήσει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Φορώντας κασκόλ με την αμερικανική σημαία, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στο να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ότι «η Αμερική πρώτα δεν σημαίνει Αμερική μόνη» και «ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει για αυτό, για το πώς είναι η αμερικανική ηγεσία στον κόσμο».

Λέει ότι το επίκεντρο θα είναι «η προώθηση της ανάπτυξης και της απορρύθμισης».

Όσον αφορά τη Γροιλανδία, λέει ότι δεν είναι ενημερωμένος, καθώς ταξιδεύει, αλλά «υπάρχουν πολλές εισερχόμενες» κλήσεις και λέει ότι «όλοι πρέπει να πιστεύουν τον πρόεδρο».

Λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την επιστολή του Τραμπ προς τον Στόρε της Νορβηγίας, αλλά λέει ότι είναι «απόλυτη φήμη» να υπονοείται ότι ο πρόεδρος αποφάσισε για το μέλλον της Γροιλανδίας «λόγω του βραβείου Νόμπελ».

«Ο πρόεδρος θεωρεί τη Γροιλανδία στρατηγικό πλεονέκτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να αναθέσουμε την ασφάλεια του ημισφαιρίου μας σε κανέναν άλλο».

Υπάρχει επίσης μια μεγάλη προειδοποίηση: όταν ρωτήθηκε για πιθανά αντίποινα των Ευρωπαίων εταίρων στον τομέα του εμπορίου, είπε ότι θα ήταν «πολύ παράλογο».