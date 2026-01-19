Ο καλύτερος τρόπος για να προληφθεί η υλοποίηση των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί επιβολής υψηλότερων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή τη Γροιλανδία είναι να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι έτοιμη να αντιδράσει δυναμικά, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup στις Βρυξέλλες.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο ομόλογός του της Πορτογαλίας Ζοακίμ Μιράντα Σαρμέντο υπογράμμισε ότι η απάντηση της ΕΕ στις απειλές του Τραμπ θα πρέπει να είναι «ισχυρή και ενιαία».

Από την πλευρά του , ο υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας Ίλκο Χάινεν χαρακτήρισε «ανεύθυνες» τις απειλές του Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους.

Εν τω μεταξύ, ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Έελκο Χέινεν δήλωσε ότι οι απειλές των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών στη Γροιλανδία είναι «περιττές και ανεύθυνες», καθώς ελπίζει σε «αποκλιμάκωση» των εντάσεων τις επόμενες ημέρες.

«Είναι περιττές, διότι ανήκουμε στην ίδια συμμαχία. Κάνουμε τις ίδιες αναλύσεις απειλών. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε. Και είναι ανεύθυνες, διότι θα βλάψουν την παγκόσμια οικονομία και δεν είναι προς όφελος και των δύο ηπείρων. Επομένως, το πιο σημαντικό είναι να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση», δήλωσε. Αρνήθηκε να απαντήσει εάν η ΕΕ είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το μέσο κατά της εξαναγκαστικής πίεσης, λέγοντας: «Δεν θα μιλήσω με όρους απειλών, αλλά όλες οι επιλογές, φυσικά, είναι στο τραπέζι, αλλά θέλω να έχουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο». «Πρέπει να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση και να προχωρήσουμε από εκεί», είπε.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις, κάλεσε σε «ψυχραιμία» στις συζητήσεις σχετικά με την απάντηση της ΕΕ στις απειλές του Τραμπ την επιβολή δασμών. Τόνισε ότι η Ευρώπη «δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με κανέναν», αλλά ότι είναι ο Τραμπ που «αποφάσισε να απειλήσει την Ευρώπη με επιπλέον δασμούς, οι οποίοι έχουν πολύ σημαντικές αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις».

Προειδοποίησε ότι «η αποσταθεροποιητική επίδραση θα μπορούσε να είναι τεράστια». Είπε ότι «θέλουμε να διεξάγουμε διάλογο με ψυχραιμία και ηρεμία» για περαιτέρω συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αν και σημείωσε ότι η Ένωση είναι έτοιμη να «ανταποκριθεί αναλόγως, εάν αυτό απαιτηθεί».

Ενίσχυση της παρουσίας της Δανίας στη Γροιλανδία

Αρκετά δανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν σχέδια για ενίσχυση της δανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία τις επόμενες ώρες.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας DR αναφέρει ότι οι δανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι θα πρόκειται για «σημαντική» παρουσία, χωρίς να παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας TV2 ανέφερε νωρίτερα ότι οι στρατιώτες αναμένεται να φτάσουν στο Κανγκερλουσουακ της Γροιλανδίας αργότερα απόψε, μαζί με τον αρχηγό του δανικού στρατού, ταγματάρχη Πέτερ Μπόισεν.

Ο δανικός στρατός δημοσίευσε επίσης μια πρώτη φωτογραφία από τις στρατιωτικές ασκήσεις του στο ημιαυτόνομο έδαφος, αναφέροντας σε μια ανάρτηση που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ ότι οι στρατιώτες του εκπαιδεύονταν στο «πώς να χειρίζονται τα όπλα τους σε συνθήκες παγετού, ανέμου και χιονιού».