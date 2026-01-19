Ένας νεκρός και εκτεταμένες υλικές ζημιές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ισχυρής σεισμικής δόνησης μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε σήμερα το βορειοδυτικό Κασμίρ στο Πακιστάν, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και τοπικούς αξιωματούχους.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 35 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το EMSC.

Πλινθόκτιστα σπίτια είτε κατέρρευσαν πλήρως είτε υπέστησαν ζημιές στη βόρεια επαρχία Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν του Πακιστάν, δήλωσε ο περιφερειακός υπουργός Ενημέρωσης Γκουλάμ Αμπάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Μεγάλοι βράχοι από βουνά έπεσαν σε δρόμους και μεγάλο αυτοκινητόδρομο, πρόσθεσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες κινητοποίησαν μηχανήματα για τον καθαρισμό των δρόμων.

Ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν χτυπήθηκε από βράχο που έπεσε σε δρόμο, διευκρίνισε ο υπουργός.