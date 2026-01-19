Πλήθος αντι-ICE διαδηλωτών εισέβαλε αιφνιδιαστικά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου σε εκκλησία στο Σεντ Πολ της Μινεσότα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διακόπτοντάς την και στοχοποιώντας έναν πάστορα ότι συνεργάζεται με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Οι διαδηλωτές, που ανήκουν στο Δίκτυο Φυλετικής Δικαιοσύνης (Racial Justice Network), μπήκαν στην εκκλησία Cities Church και κατονόμασαν τον πάστορα Ντέιβιντ Ίστγουντ, υποστηρίζοντας ότι παράλληλα ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή του τοπικού γραφείου της ICE στη Μινεσότα.

Ένα άτομο με το όνομα «Ντέιβιντ Ίστγουντ» εμφανίζεται πράγματι καταχωρισμένο ως εργαζόμενος στο συγκεκριμένο γραφείο, ωστόσο παραμένει ασαφές αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με τον πάστορα της εκκλησίας.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα παρόμοια με εκείνα που ακούγονται στις δεκάδες κινητοποιήσεις που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή της Μινεάπολης, συμπεριλαμβανομένων συνθημάτων κατά της ICE με αναφορές στη δολοφονημένη 37χρονη ακτιβίστρια και μητέρα τριών παιδιών, Ρενέ Νικόλ Γκουντ. Άλλοι κατηγόρησαν ευθέως τον Ίστγουντ ότι προδίδει τις αξίες της πίστης του μέσω της υποστήριξής του προς την ICE.

«Δεν μπορεί να είναι οίκος του Θεού ένας χώρος που φιλοξενεί κάποιον ο οποίος καθοδηγεί πράκτορες της ICE να σπέρνουν τον τρόμο στην κοινότητά μας. Είμαι ιερέας, αλλά και δικηγόρος και ακτιβίστρια, και έρχομαι εδώ με τη δύναμη του παντοδύναμου Θεού», δήλωσε ένας από τους διαδηλωτές.

Ο Ντέιβιντ Ίστγουντ δεν βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη λειτουργία της Κυριακής.

Ο επικεφαλής πάστορας της εκκλησίας, Τζόναθαν Πάρνελ, χαρακτήρισε την εισβολή «ντροπιαστική» και ζήτησε από όσους δεν είχαν σκοπό να συμμετάσχουν στη λατρευτική τελετή να αποχωρήσουν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά το περιστατικό για ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί πολιτικών δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα για «παρεμπόδιση χριστιανών πιστών κατά την άσκηση της λατρείας τους».

«Οι υποκινητές δεν στοχοποιούν μόνο τους αξιωματικούς μας. Τώρα στοχοποιούν και τις εκκλησίες. Πηγαίνουν από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, από εκκλησία σε εκκλησία, κυνηγώντας ομοσπονδιακούς αστυνομικούς που ρισκάρουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους Αμερικανούς», ανέφερε το DHS, σύμφωνα με τη New York Post.

Το DHS και οι ηγέτες της Μινεσότα, κυρίως ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ και ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, έχουν επανειλημμένα συγκρουστεί για τις επιχειρήσεις της ICE στις «Δίδυμες Πόλεις».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία πρακτόρων στη Μινεάπολη, των οποίων οι επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας παρεμποδίζονται συχνά από διαδηλωτές.

Το DHS έχει δηλώσει ότι η ICE «δεν θα αποθαρρυνθεί», κατηγορώντας τον Γουόλζ και τον Φρέι ότι «υποκινούν αυτά τα πλήθη και στη συνέχεια τους επιτρέπουν να δρουν ανεξέλεγκτα».

Ο Φρέι, από την πλευρά του, κατηγόρησε την ICE ότι «τρομοκρατεί ανθρώπους απλώς και μόνο επειδή είναι Λατίνοι ή Σομαλοί».

«Οι άνθρωποι στη Μινεάπολη υψώνουν τη φωνή τους. Το κάνουν ειρηνικά. Στέκονται στο πλευρό των γειτόνων τους. Και αυτό δεν αφορά μόνο την αντίσταση στον Τραμπ. Αφορά την αγάπη και τη φροντίδα για όσους αποκαλούν αυτή την πόλη σπίτι τους. Και αυτό πραγματικά αποτελεί έμπνευση», δήλωσε.