Μήνυμα προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της ότι οποιαδήποτε επίθεση στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «ισοδυναμεί με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους», έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Αν υπάρχουν δυσκολίες και ταλαιπωρίες στη ζωή των αγαπημένων ανθρώπων, ένας από τους κύριους παράγοντες είναι η μακροχρόνια εχθρότητα και οι απάνθρωπες κυρώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των συμμάχων της. Η επίθεση στον ανώτατο ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ.

اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریم‌های غیرانسانی دولت امریکا و هم‌پیمانان اوست.

تعرض به رهبری معظم کشورمان به‌منزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) January 18, 2026

Ρητορική πολέμου από Τραμπ και Χαμενεΐ

Σε μία από τις τελευταίες τους τοποθετήσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Politico, είχε αναφέρει ότι «ήρθε η ώρα να αναζητηθεί νέα ηγεσία στο Ιράν».

«Η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ ήταν να μην κρεμάσει περισσότερους από 800 ανθρώπους πριν από δύο ημέρες», δήλωσε ο Τραμπ το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για το μέγεθος μιας πιθανής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν.

Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Τεχεράνη θεωρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «εγκληματία», κατηγορώντας τον ότι προκάλεσε θύματα, καταστροφές και κατασυκοφάντηση σε βάρος του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Θεωρούμε τον Αμερικανό πρόεδρο ένοχο για τα θύματα, τις ζημιές και τις κατηγορίες που έχει εξαπολύσει σε βάρος του ιρανικού έθνους», δήλωσε απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών του, κατά τη διάρκεια ομιλίας με αφορμή θρησκευτική εορτή. «Πρόκειται για αμερικανική συνωμοσία», είπε, προσθέτοντας ότι «στόχος της Αμερικής είναι να καταπιεί το Ιράν… να το θέσει υπό στρατιωτική, πολιτική και οικονομική κυριαρχία», προσέθεσε.

«Η τελευταία αντι-ιρανική υποκίνηση θεωρείται διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκη προσωπικά», ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας τη δήλωση του Χαμενεΐ.

5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή (18/01) ότι οι τοπικές Αρχές επαλήθευσαν πως τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις των προηγούμενων ημερών στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 500 ατόμων από το προσωπικό ασφαλείας, κατηγορώντας «τρομοκράτες και ένοπλους ταραξίες» για τη δολοφονία «αθώων Ιρανών».

Ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της «ευαισθησίας του ζητήματος», δήλωσε επίσης στο Reuters ότι μερικές από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σημειώθηκαν στις ιρανικές κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό Ιράν, μια περιοχή όπου οι Κούρδοι αυτονομιστές έχουν δραστηριοποιηθεί και όπου οι εξάρσεις ήταν από τις πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αναταραχής.

«Ο τελικός αριθμός δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» είχαν «υποστηρίξει και εξοπλίσει όσους βγήκαν στους δρόμους».

Οι ιρανικές Αρχές κατηγορούν τακτικά για τις αναταραχές ξένους «εχθρούς», συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, ενός άσπονδου εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο εξαπέλυσε στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν τον Ιούνιο.

Η ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 3.308, με άλλες 4.382 υποθέσεις να βρίσκονται υπό εξέταση. Η ομάδα δήλωσε ότι επιβεβαίωσε περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.