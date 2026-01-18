Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με παραδοχή Ιρανού αξιωματούχου που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Όπως ανέφερε, περίπου 500 από τα θύματα ανήκαν στα σώματα ασφαλείας της χώρας.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι τα πιο βίαια επεισόδια καταγράφηκαν στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, όπου βρίσκονται οι κουρδικές περιοχές, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα σφοδρές συγκρούσεις και εκτεταμένη ένταση.

Την ίδια ώρα, η ιρανική αντιπολίτευση αμφισβητεί τα επίσημα στοιχεία και ανεβάζει δραματικά τον αριθμό των θυμάτων, κάνοντας λόγο για 10.000 έως 12.000 νεκρούς, αποδίδοντας τις απώλειες στη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων από το θεοκρατικό καθεστώς.

URGENT call to help #Iran immediately🚨

Based on my conversations with doctors in Tehran, Fars, Isfahan, Lorestan, Rasht, Sari & Kerman, as well as reports, photos & footages from eyewitnesses, the estimated death toll of protestors exceeds 5,000.#DigitalBlackoutIran #R2P pic.twitter.com/CuKIYTvnBU — Mahsa Piraei مهسا پیرایی 🇮🇷 (@mahsa_piraei) January 11, 2026

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προχώρησε το Σάββατο σε σκληρές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «εγκληματία», υποστηρίζοντας ότι ευθύνεται για θύματα, καταστροφές και για τη συκοφάντηση του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενεπλάκη προσωπικά», δήλωσε ο Χαμενεΐ, αποδίδοντας ευθέως πολιτική και ηθική ευθύνη στην αμερικανική ηγεσία.

Σύμφωνα με στοιχεία μη κυβερνητικών οργανώσεων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 3.000, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον απολογισμό πολύ ψηλότερα, ακόμη και πάνω από τις 10.000 με 12.000 απώλειες.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης υποστήριξε ακόμη ότι «Όσοι συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και σκότωσαν χιλιάδες στις διαδηλώσεις», επαναλαμβάνοντας τη θέση του καθεστώτος περί ξένης υποκίνησης των ταραχών.

Κλείνοντας, ο Χαμενεΐ προειδοποίησε με σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: «Δεν θα σύρουμε τη χώρα στον πόλεμο, αλλά δεν θα αφήσουμε εσωτερικούς ή διεθνείς εγκληματίες ατιμώρητους».

Προσπάθεια Πούτιν για αποκλιμάκωση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε το Σάββατο τηλεφωνικές επαφές τόσο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα, η οποία διατηρεί συμμαχική σχέση με την Τεχεράνη, καταδίκασε τις απειλές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στο Ιράν στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Η Ρωσία επιδιώκει την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών της με το Ιράν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει υπογράψει πέρυσι με τον Μασούντ Πεζεσκιάν ένα 20ετές σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Μόσχα διατηρεί και μια μακρόχρονη συνεργασία με το Ισραήλ, ισορροπώντας ανάμεσα στους δύο πόλους.

Προς το παρόν, πάντως, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν φαίνεται να απομακρύνεται, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.