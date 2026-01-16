Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού από περιοχές της βόρειας Συρίας, λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει ο συριακός κυβερνητικός στρατός. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Δαμασκού για την ανάκτηση του ελέγχου σε εδάφη που μέχρι πρότινος κατείχαν κουρδικές δυνάμεις.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ότι εργάζεται «αδιάκοπα» προκειμένου να «αποτρέψει μία κλιμάκωση» ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους Κούρδους, που υποστηρίζονται αμφότεροι από την Ουάσινγκτον.

Οι συριακές δυνάμεις συγκέντρωσαν σημαντικές ενισχύσεις στην Ντέιρ Χάφερ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπιού, και κάλεσαν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (FDS), όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι, να εκκενώσουν έναν τομέα ανάμεσα στην περιοχή αυτή και τον Ευφράτη, πιο ανατολικά.

Από χθες, Πέμπτη, οι άμαχοι εγκαταλείπουν την περιοχή μέσω δευτερευουσών διαδρομών, με ορισμένους να χρησιμοποιούν μια ετοιμόρροπη γέφυρα σε παραπόταμο του Ευφράτη, όπως διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έχουν στη διάθεσή τους μέχρι τις 17:00 (16:00 ώρα Ελλάδας) προκειμένου να εγκαταλείψουν την περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, που είχε χρησιμοποιήσει την ίδια διαδικασία στο Χαλέπι την περασμένη εβδομάδα, απαιτώντας από τους αμάχους να φύγουν προτού βομβαρδίσει τις συνοικίες που ελέγχονταν από τους Κούρδους.

«Οι FDS μας εμπόδισαν να φύγουμε, γι’ αυτό βγήκαμε από έναν αγροτικό δρόμο και διασχίσαμε τη γέφυρα», δήλωσε ο Αμπού Μοχάμαντ, ένας 60χρονος άνδρας που συνοδευόταν από την οικογένειά του.

Ο άνδρας είπε πως πηγαίνουν σε ένα κέντρο υποδοχής που έχουν στήσει οι αρχές στο Χαλέπι.

Οι συριακές αρχές κατηγόρησαν τις FDS ότι εμποδίζουν τους αμάχους να φύγουν, κάτι το οποίο διέψευσαν χθες οι τελευταίες.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, οι κουρδικές δυνάμεις δήλωσαν ότι ο στρατός βομβάρδισε την Ντέιρ Χάφερ στη διάρκεια της νύχτας, «προκειμένου να ασκήσει πίεση στους κατοίκους και να τους αναγκάσει να φύγουν».

Η συριακή ισλαμιστική κυβέρνηση, αποφασισμένη να επεκτείνει την εξουσία της στο σύνολο της χώρας, πήρε την Κυριακή τον έλεγχο ολόκληρης της πόλης Χαλέπι, της κυριότερης της βόρειας Συρίας, έπειτα από μάχες με τους Κούρδους που ήλεγχαν δύο συνοικίες της πόλης.

Η Δαμασκός είχε υπογράψει συμφωνία τον Μάρτιο του 2025 με τους Κούρδους για να ενσωματώσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, τους πολιτικούς και στρατιωτικούς θεσμούς τους στο συριακό κράτος, όμως η εφαρμογή της έχει μπλοκαριστεί λόγω αντικρουόμενων απαιτήσεων των δύο πλευρών.

Οι Κούρδοι είχαν εκμεταλλευθεί το χάος που επικρατούσε στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (2011-2024) προκειμένου να καταλάβουν μεγάλες περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας, αφού νίκησαν την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος με την υποστήριξη ενός πολυεθνικού συνασπισμού.