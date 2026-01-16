Οι ΗΠΑ ενέτειναν ξανά την πίεση προς τις μεξικανικές αρχές, ζητώντας να τους επιτραπεί η διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο έδαφος του Μεξικού, με κύριο στόχο την εξουδετέρωση εργαστηρίων παραγωγής φαιντανύλης, σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ των New York Times, που επικαλείται αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ουάσιγκτον θέλει αμερικανικά στρατεύματα, είτε μέλη των ειδικών δυνάμεων ή πράκτορες της CIA, να συνοδεύσουν μεξικανικές δυνάμεις σε επιδρομές εναντίον εργαστηρίων όπου πιστεύεται πως παράγεται το εξαιρετικά θανάσιμο συνθετικό οπιοειδές αυτό, εξήγησε η εφημερίδα.

Ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε στο Fox News την περασμένη εβδομάδα πως τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό κι υπονόησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν χερσαίους στόχους για να τα καταπολεμήσουν. Ο ρεπουμπλικάνος έχει διατυπώσει παρόμοιες απειλές εναντίον της Βενεζουέλας και της Κολομβίας.

Αυτή την εβδομάδα, η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ ανέφερε–για ακόμη μια φορά–πως αποκλείει επέμβαση του στρατού των ΗΠΑ στο Μεξικό για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, έπειτα από «καλή συνομιλία» της με τον αμερικανό ομόλογό της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αμερικανικές πιέσεις εντάθηκαν μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η κ. Σέινμπαουμ έχει ήδη απορρίψει επανειλημμένα το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στη μεξικανική επικράτεια, αν και συνηγορεί υπέρ της διμερούς συνεργασίας για το ζήτημα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως το δημοσίευμα. Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το μεξικανικό ΥΠΕΞ απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε να σχολιάσουν.