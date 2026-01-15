Ένας άνδρας στην Κύπρο μαχαίρωσε για λόγους αντιζηλίας τον σύντροφο της πρώην του και στη συνέχεια τον μετέφερε στο νοσοκομείο, με το θύμα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 8 το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή του χωριού Κιτίου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sigmalive.com, το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, καθώς φέρει τραύμα στην αριστερή κνήμη, βαθύ τραύμα στη δεξιά ωμοπλάτη, καθώς και τραύματα στο δεξί χέρι.

Από την ανάκριση που έγινε, διαπιστώθηκε ότι το θύμα μαχαιρώθηκε από τον 38χρονο πρώην της 41χρονης συντρόφου του, ο οποίος μετά την επίθεση μετέφερε στο νοσοκομείο τον άνδρα. Μάλιστα, οδήγησε το όχημα του 35χρονου, ενώ μαζί τους ήταν και η γυναίκα.

Ο δράστης συνελήφθη λοιπόν και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τη νεότερη ιατρική ενημέρωση.