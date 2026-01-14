Η 24χρονη Σιάν Πανίν, σερβιτόρα στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, φέρεται να άναψε το πρώτο βεγγαλικό που προκάλεσε τη φονική πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ένα από τα 40 άτομα που σκοτώθηκαν.

Η νεαρή γυναίκα θεωρούνταν από τους ιδιοκτήτες του μπαρ, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, «σαν οικογένεια», τη θεωρούσαν «θετή κόρη» τους. Η Σιάν είχε περάσει τα Χριστούγεννα μαζί με το ζευγάρι μόλις λίγες μέρες πριν από το τραγικό γεγονός.

Σύμφωνα με τις έρευνες και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ανάκρισης, η Σιάν κρατούσε δύο αναμμένα πυροτεχνήματα για μπουκάλια, ενώ καθόταν στους ώμους συναδέλφων της, ακολουθώντας τις οδηγίες των ιδιοκτητών, οι οποίοι την ενθάρρυναν να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα».

Η οικογένειά της, μέσω δικηγόρων, τόνισε ότι «ακολούθησε ό,τι της ζήτησε ο εργοδότης της» και ότι η νεαρή εργαζόμενη «δεν φέρει καμία ευθύνη».

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στη συνέχεια προκάλεσε τον θάνατο 40 ατόμων και σοβαρά εγκαύματα σε 116 ακόμα άτομα. Η Σιάν, παγιδευμένη πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα, υπέστη ασφυξία και πέθανε. Ο Ζακ Μορέτι δήλωσε στους ερευνητές ότι βρήκε «μια στοίβα σωμάτων στο πάτωμα» όταν ξεκλείδωσε την πόρτα, ανάμεσά τους και την 24χρονη σερβιτόρα. Ο ίδιος και ο σύντροφός της προσπάθησαν να την επαναφέρουν για περισσότερη από μία ώρα, μέχρι που οι διασώστες ανακοίνωσαν ότι ήταν πια αργά.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι 34 από τα 40 θύματα δηλαδή «το 85% των νεκρών παγιδεύτηκαν σε μία στενή σκάλα προσπαθώντας να βγουν από το μπαρ», αλλά εγκλωβίστηκαν εκεί. Η σκάλα ήταν τόσο στενή, που κάποιοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο φλεγόμενο υπόγειο, ενώ άλλοι, προσπαθώντας να διαφύγουν, έπεσαν μαζί με τα ξύλινα σκαλοπάτια και τις κουπαστές που κατέρρευσαν υπό το βάρος τους, καταλήγοντας στο υπόγειο. Σύμφωνα με τις έρευνες, η σκάλα παγίδευσε τα θύματα πριν καούν ζωντανά.

🔴🇨🇭 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — 34 des 40 victimes de l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana sont mortes en raison de l’escalier étroit du bar.



Après des rénovations, celui-ci avait été RÉTRÉCI de 3 MÈTRES à seulement 1,37 MÈTRE de large.



Selon les autorités, 34 des… pic.twitter.com/JrcnPcHtbv — Bastion (@BastionMediaFR) January 12, 2026

🚨 🇨🇭 INCROYABLE : « Wallah, il brûle », des jeunes essaient d’éteindre le feu dès le TOUT DÉBUT de l’incendie à Crans-Montana, en Suisse.



Terrifiant… 😞 pic.twitter.com/3U22VsH81f — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 1, 2026

Ο ιδιοκτήτης Ζακ Μορέτι προφυλακίστηκε και αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια, και θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι τη δίκη τον Μάρτιο, καθώς κρίθηκε ύποπτος φυγής. Η Τζέσικα Μορέτι είναι επίσης υπό έρευνα, καθώς φέρεται ότι έφυγε από τον χώρο όσο το δυνατόν γρηγορότερα, παίρνοντας μαζί της τα έσοδα του ταμείου και καταστρέφοντας αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τη Sun.

Το ζευγάρι, που είναι Γάλλοι από την Κορσική, κατηγορείται για «ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και αμέλεια που οδήγησε σε πυρκαγιά». Ο Ζακ Μορέτι έχει ποινικό παρελθόν, ενώ η σύζυγός του φέρεται να έχει καθαρό μητρώο.