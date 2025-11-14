Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ φέρεται να σχεδιάζει να συναντηθεί στο προσεχές διάστημα με τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς Χαλίλ αλ-Χάγια, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία της εκεχειρίας στη Γάζα.

Θα είναι η δεύτερη συνάντηση του Γουίτκοφ με τον αλ-Χάγια, καθώς ο Αμερικανός απεσταλμένος είχε ήδη συναντηθεί με ανώτερα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς για την εκεχειρία, μαζί με τον σύμβουλο του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία στην Αίγυπτο στις 9 Οκτωβρίου.

Η ημερομηνία της επερχόμενης συνάντησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με τους New York Times.

Το σχέδιο υπογραμμίζει την επιθυμία της Ουάσιγκτον να διατηρήσει άμεση γραμμή επικοινωνίας με την οργάνωση, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία χρησιμοποιούσε ενδιάμεσους, όπως την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία.