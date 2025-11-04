Ένας σερίφης στη Φλόριντα έσωσε ηρωικά ένα 7χρονο αγόρι το Σαββατοκύριακο, σταματώντας τον μεγαλύτερο αδελφό του, που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, με μία ακριβή βολή στο κεφάλι, σύμφωνα με τις αρχές

Η κάμερα σώματος κατέγραψε τη στιγμή που ο αστυνομικός έσπασε την κλειδωμένη πόρτα ενός υπνοδωματίου όταν άκουσε τις απελπισμένες φωνές του παιδιού για βοήθεια, δευτερόλεπτα πριν ανοίξει πυρ.

Όπως αναφέρει το Fox News, το περιστατικό συνέβη την Κυριακή, όταν ο 25χρονος σερίφης Άντονι Γκονζάλες ανταποκρίθηκε σε κλήση για ενδοοικογενειακή βία σε σπίτι κοντά στην Τάμπα, σύμφωνα με το γραφείο σερίφη της κομητείας Χιλσμπορό. Ο ύποπτος, ο 27χρονος Μάριο Καμάτσο, φέρεται να κρατούσε μαχαίρι και να έπνιγε τον μικρότερο αδελφό του.

Η αδελφή τους, που κάλεσε το 911, είχε επίσης τραυματιστεί, με επιφανειακές κοπές και αιμορραγία στο στόμα, όπως ανέφεραν οι αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, ο Καμάτσο είχε πάρει τον αδελφό του στο πίσω υπνοδωμάτιο, κρατώντας τον παρά τη θέλησή του. «Για να το πούμε απλά, ήταν όμηρος στο ίδιο του το σπίτι», είπε ο αρχηγός αναπληρωτής, Τζόζεφ Μάουρερ, σε συνέντευξη Τύπου.

Μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις να βγει από το δωμάτιο, οι αστυνομικοί άκουσαν το παιδί να ουρλιάζει «ρίξτε την πόρτα κάτω!», οπότε και την έσπασαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός να προσπαθεί να περάσει μέσα από αυτοσχέδια εμπόδια από στρώματα και έπιπλα, πριν έρθει αντιμέτωπος με τον Καμάτσο, ο οποίος κρατούσε το παιδί με κεφαλοκλείδωμα στο ένα χέρι και το μαχαίρι στο άλλο. Ο ύποπτος φορούσε κράνος μηχανής και δύο τακτικά γιλέκα με αλεξίσφαιρες πλάκες.

Οι εντάσεις κορυφώθηκαν καθώς ο Καμάτσο αγνοούσε επανειλημμένες εντολές να αφήσει το παιδί. «Πέτα το μαχαίρι γιατί θα σε σκοτώσω», προειδοποίησε τον Μάριο Καμάτσο ο σερίφης Άντονι Γκονζάλες. Τελικά τον πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι, σκοτώνοντας τον ύποπτο και απελευθερώνοντας άμεσα το τρομαγμένο παιδί.

Ο Καμάτσο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 2:47 μ.μ. Οι αρχές χαρακτήρισαν την πράξη του αστυνομικού ηρωική, αλλά υπογράμμισαν την τραγικότητα για την οικογένεια. Επισήμαναν ότι ενδοοικογενειακή βία και ζητήματα ψυχικής υγείας συνέβαλαν στην κατάσταση, καλώντας όσους βρίσκονται σε παρόμοιες συνθήκες να αναζητήσουν βοήθεια.

«Ναι, σώσαμε ένα παιδί, και ναι, θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ χειρότερα», είπε ο Μάουρερ. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το παιδί θα είχε τραυματιστεί ή σκοτωθεί αν δεν υπήρχε η παρέμβαση των αστυνομικών. Αλλά τώρα, μετά την ηρωική αυτή πράξη, υπάρχει μία οικογένεια που πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια της».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Καμάτσο είχε δύο προηγούμενες κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία που δεν κατέληξαν σε καταδίκη, και είχε στο παρελθόν τεθεί υπό διερεύνηση για το λεγόμενο «Baker Act», δηλαδή υποχρεωτική ψυχιατρική αξιολόγηση. Ο Γκονζάλες έχει τεθεί σε διοικητική άδεια μετ’ αποδοχών έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, όπως προβλέπει η διαδικασία του τμήματος.