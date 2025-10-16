Ένας άνδρας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της φίλης του σε ένα τζακούζι στα Σέτλαντ στη Σκωτία.

Ο 41χρονος Άρεν Πίρσον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 24χρονη Κλερ Λεβέκ στο σπίτι της μητέρας του στο Σάντνες στις 11 Φεβρουαρίου πέρυσι.

Ο Πίρσον αρνήθηκε την κατηγορία της δολοφονίας και ισχυρίστηκε ότι η Λεβέκ αυτομαχαιρώθηκε, ωστόσο κρίθηκε ένοχος μετά από δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου.

Συγκεκριμένα ο δικαστής Άρθουρσον χαρακτήρισε τα στοιχεία που κατέθεσε ο Πίρσον στο δικαστήριο ως «κακόβουλα» και «κατασκευασμένα».

Η Λεβέκ βρέθηκε νεκρή με περισσότερα από 25 τραύματα στον λαιμό και το στήθος, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Το ζευγάρι, και οι δύο Καναδοί υπήκοοι, είχε εγκατασταθεί στη Σκωτία το 2023.

Το έγκλημα

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η μητέρα του κατηγορούμενου, Χέιζελ Πίρσον, η οποία απεβίωσε τον Μάιο, κάλεσε τις Αρχές το βράδυ της επίθεσης, αναφέροντας ότι ο γιος της μπήκε στην κουζίνα και επέστρεψε κρατώντας ένα μαχαίρι. Όπως είπε, αμέσως μετά αυτοτραυματίστηκε στον λαιμό και της αποκάλυψε πως είχε τραυματίσει τη σύντροφό του.

Η ίδια εντόπισε την κα Λεβέκ σε ένα τζακούζι που βρισκόταν σε υπόστεγο χώρο της κατοικίας. «Το νερό είχε γίνει κόκκινο» ανέφερε στην αστυνομία, προσθέτοντας ότι η Λεβέκ έφερε σοβαρά τραύματα.

Η μητέρα του 41χρονου είπε επίσης στους ντετέκτιβ ότι ο γιος της έμοιαζε με «ζόμπι» μετά την επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο δράστης πήρε το τηλέφωνο και ομολόγησε τη δολοφονία.

Η αρχική ομολογία του δράστη

«Γεια σας, ονομάζομαι Άρεν Πίρσον. Μόλις σκότωσα την κοπέλα μου στο τζακούζι του γκαράζ στο Ρίνγκβιλ», ακούγεται να λέει ο 41χρονος κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος.

«Τη μαχαίρωσα περίπου 40 φορές, στην καρδιά, το στήθος, το πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη», φαίνεται να είπε στη συνέχεια ο δράστης σύμφωνα με την DailyMail, συμπληρώνοντας: «Σίγουρα τη σκότωσα. Για να βεβαιωθώ την έπνιξα αφού τη μαχαίρωσα και άρχισα να τη χτυπάω».

Ο Πίρσον φαίνεται επίσης να ομολόγησε τις πράξεις του στους αστυνομικούς στον τόπο του εγκλήματος και σε έναν γιατρό όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο για τα τραύματά του, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στη δίκη, ο 41χρονος άλλαξε την ιστορία και ισχυρίστηκε πως το θύμα τον χτύπησε, άρπαξε ένα μαχαίρι και στη συνέχεια πήδηξε στο τζακούζι, όπου μαχαίρωσε τον εαυτό της τέσσερις ή πέντε φορές.

Ο Πίρσον δήλωσε πως η 24χρονη έχασε την ψυχραιμία της, όταν τον άκουσε να μιλάει στον πατέρα της Κλιντ στον Καναδά για την ποσότητα αλκοόλ που έπινε.

Ο δράστης φαίνεται να είπε στη δρ Καρολάιν Χέγκι που τον φρόντισε για δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του πως προσπαθούσε να ξεφορτωθεί τη Λεβέκ εδώ και καιρό.

Η θανατηφόρα επίθεση αποτέλεσε, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του BBC, την κορύφωση της μακρόχρονης και συστηματικής κακοποίησης που υφίστατο η 24χρονη από τον 41χρονο.