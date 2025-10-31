Ένας νεαρός άνδρας από τη Φλόριντα, που επρόκειτο σύντομα να γίνει πατέρας και είχε πέσει σε κώμα μετά από βίαιο τροχαίο, ανέκτησε για λίγο τις αισθήσεις του, αρκετά ώστε να κατηγορήσει τη σύντροφό του ότι προκάλεσε σκόπιμα το δυστύχημα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο Ντάνιελ Γουότερμαν, καταγόμενος από τη Νέα Υόρκη, υπέδειξε την Λέιγια Μάμπι, υποστηρίζοντας ότι η σύντροφός του είπε με ειρωνεία «δεν με νοιάζει τι θα γίνει, θα πάρεις αυτό που σου αξίζει», καθώς οδηγούσαν στον αυτοκινητόδρομο I-95 στην κομητεία Φλάγκλερ της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια καυγά το βράδυ του Super Bowl τον περασμένο Φεβρουάριο.

He just wanted to come home to his family who loved him endlessly. You can now rest easy, Daniel — your fight is over… Posted by Tiffany Waterman on Thursday, October 9, 2025

Με τη Μάμπι, 24 ετών, στο τιμόνι και τον Γουότερμαν, 22 ετών, στη θέση του συνοδηγού, το αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε δέντρο. Ο νεαρός υπέστη σοβαρά τραύματα και βυθίστηκε σε κώμα, όπως ανέφερε η μητέρα του στο syracuse.com. Ωστόσο, ανέκαμψε αρκετά ώστε να επικοινωνήσει με τους ερευνητές μέσω πίνακα τον Μάιο, οδηγώντας στις καταγγελίες ότι η σύντροφός του προκάλεσε το δυστύχημα, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που εξασφάλισε το People.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο καυγάς φέρεται να ξέσπασε όταν η Μάμπι έμαθε ότι είναι έγκυος και όταν εκείνος έλαβε μήνυμα από μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη. Η μητέρα του, Χέδερ Γουότερμαν, υποστήριξε ότι επρόκειτο απλώς για ανταλλαγή μηνυμάτων με μία φίλη που ήταν οπαδός των Philadelphia Eagles, ενώ ο γιος της υποστήριζε τους Kansas City Chiefs, καθώς οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Super Bowl. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Μάμπι άρχισε να οδηγεί απερίσκεπτα και τελικά έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο δέντρο. Και η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά επέζησε. Το αγέννητο παιδί της επίσης επέζησε και έκτοτε γέννησε.

Ο Γουότερμαν βελτιώθηκε αρκετά ώστε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Σιρακιούζ της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο για τη συνέχιση της αποκατάστασής του, όμως πέθανε από πνευμονία στις 8 Οκτωβρίου, αναφέρει το syracuse.com. «Δεν τα παράτησε ποτέ», είπε η μητέρα του. «Σε όλο αυτό το διάστημα, πραγματικά δεν τα παράτησε ποτέ».

Η Μάμπι είχε αρχικά κατηγορηθεί για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη και για βαριά επίθεση με φονικό όπλο τον Ιούλιο, πριν οι κατηγορίες αναβαθμιστούν σε ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τον θάνατο του Γουότερμαν. Η οικογένεια του Γουότερμαν πλέον επικεντρώνεται στην επιμέλεια του παιδιού. Η μητέρα του δεσμεύτηκε να δώσει νομική μάχη για να αποδείξει ότι ο γιος της είναι ο πατέρας και να φέρει το παιδί στη Νέα Υόρκη. «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να την έχουμε κοντά μας», είπε. «Εκείνος ήθελε να μεγαλώσει στη Νέα Υόρκη, με την οικογένειά του».