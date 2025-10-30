Απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στα Άδανα της Τουρκίας, όταν ένας άνδρας κυνήγησε ένα παιδί, το έπιασε από τον αστράγαλο στις σκάλες ενός σπιτιού και το έριξε στο έδαφος. Οι στιγμές, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καταγράφηκαν σε κάμερα ασφαλείας.

Το περιστατικό συνέβη χθες στη συνοικία Σεϊχάν. Ένα άγνωστο άτομο, για άγνωστο λόγο, ξεκίνησε να κυνηγά ένα αγόρι ηλικίας 7-8 ετών. Το παιδί ανέβηκε στις σκάλες της εισόδου ενός μονοκατοικίας και χτύπησε το κουδούνι.

Ο άνδρας που το ακολουθούσε έπιασε το παιδί από τον αστράγαλο, το χτύπησε και το εκσφενδόνισε από ύψος 1,5 μέτρου στο έδαφος. Το παιδί έμεινε ακίνητο στο έδαφος και άρχισε να κλαίει, ενώ ο άνδρας διέφυγε από το σημείο.

💥 Adana’da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı.



Μετά την καταγγελία της οικογένειας, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του. Το παιδί είναι σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τη hurriyet.