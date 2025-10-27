Οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της συζύγου του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Μπριζίτ Μακρόν, δικάζονται από σήμερα Δευτέρα, ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού. Η δίκη αυτή έρχεται σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήμιση που υπέβαλε το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα τέλη Ιουλίου, αναφορικά με την «ψευδή είδηση», που έγινε «viral» στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στη Γαλλία και στον υπόλοιπο κόσμο, σχετικά με την «τρανσεξουαλικότητα» της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν. Η αγωγή του γαλλικού προεδρικού ζεύγους ήταν εναντίον της ακροδεξιάς podcaster Candace Owens, δημιουργού μιας σειράς βίντεο με τίτλο «Becoming Brigitte».

Οι κατηγορούμενοι στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μία μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών κ.ά., είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών. Μεταξύ αυτών είναι ένας διαφημιστής, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», του οποίου ο λογαριασμός στο Χ έχει ανασταλεί και ο οποίος προωθεί θεωρίες συνωμοσίας. Εκτός από τα σχόλια που στοχεύουν την Μπριζίτ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας τη διαφορά της ηλικίας της με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία», είναι γνωστός για την κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σεξουαλικών βίντεο του Μπενζαμέν Γκριβό, ενός άλλοτε φίλα προσκείμενου στον Μακρόν, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2020 αποσύρθηκε από υποψήφιος για δήμαρχος του Παρισιού μετά το σκάνδαλο. Επίσης, η μέντιουμ με το ψευδώνυμο «Amandine Roy» κατηγορείται ότι συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της φήμης ότι η Μπριζίτ Μακρόν, το γένος Τρονιέ, ήταν στην πραγματικότητα τρανς γυναίκα με όνομα γέννησης αυτό του αδελφού της, Ζαν-Μισέλ.

Ο διαφημιστής και η μέντιουμ καταδικάστηκαν να καταβάλουν αρκετές χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στην Μπριζίτ Μακρόν και 5.000 ευρώ στον αδελφό της Ζαν-Μισέλ Τρονιέ, τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά στη συνέχεια αθωώθηκαν, κατόπιν έφεσης, στις 10 Ιουλίου του 2025. Η Μπριζίτ Μακρόν και ο αδελφός της άσκησαν έφεση κατά της απόφασης αυτής στο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας.

Η έρευνα για τον κυβερνοεκφοβισμό ανατέθηκε στη Γαλλική Αστυνομική Διεύθυνση για την Καταστολή Εγκλημάτων κατά του Ανθρώπου μετά από καταγγελία που υπέβαλε η Μπριζίτ Μακρόν στις 27 Αυγούστου του 2024, η οποία οδήγησε σε διαδοχικά κύματα συλλήψεων, κυρίως τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025. Ο δικηγόρος της Μπριζίτ Μακρόν, Ζαν Ενοσί, δεν επιβεβαίωσε αν η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας θα ήταν παρούσα στην ακροαματική διαδικασία.