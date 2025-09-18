Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, προγραμματίζουν να παρουσιάσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου για να αποδείξουν ότι η πρώτη κυρία είναι γυναίκα. Η προσφυγή αφορά αγωγή συκοφαντικής δυσφήμισης που έχουν καταθέσει κατά της δεξιάς influencer, Κάντες Όουενς, η οποία προώθησε τη θεωρία ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Οι δικηγόροι της κυρίας Όουενς απάντησαν με αίτηση απόρριψης της αγωγής, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν θα έπρεπε να εκδικαστεί στο Ντέλαγουερ.

Μιλώντας στο podcast του BBC, Fame Under Fire, ο δικηγόρος των Μακρόν, Τομ Κλερ, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν στην κυρία Μακρόν «απίστευτη αναστάτωση» και αποτέλεσαν «παρέμβαση» στην καθημερινότητα του Γάλλου προέδρου. Όπως τόνισε, «κάθε άνθρωπος που προσπαθεί να ισορροπήσει καριέρα και οικογενειακή ζωή, όταν η οικογένειά του δέχεται επίθεση, αυτό τον επηρεάζει. Και δεν είναι άτρωτος επειδή είναι πρόεδρος χώρας». Ο κ. Κλερ εξήγησε ότι θα παρουσιαστούν «μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων που θα έχουν επιστημονικό χαρακτήρα» και ότι το ζεύγος είναι έτοιμο να αποδείξει πλήρως, «γενικά και συγκεκριμένα», ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη για την κυρία Μακρόν, καθώς θα πρέπει να υποβληθεί δημόσια σε μια διαδικασία όπου θα παρουσιάσει προσωπικά στοιχεία για να αποκαταστήσει την αλήθεια. Ωστόσο, η ίδια είναι αποφασισμένη να το κάνει και είναι «100% έτοιμη να ανταποκριθεί». Παράλληλα, ανέφερε ότι θα παρουσιαστούν φωτογραφίες της Μπριζίτ Μακρόν κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης της και μεγαλώνοντας τα παιδιά της, οι οποίες θα προσκομιστούν στο δικαστήριο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τα πρότυπα.

Η Όουενς, πρώην σχολιάστρια στο συντηρητικό αμερικανικό μέσο Daily Wire και με εκατομμύρια ακολούθους στα social media, έχει επανειλημμένα προωθήσει τη θεωρία ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας. Τον Μάρτιο του 2024 δήλωσε ότι θα «επέβαλε όλη την επαγγελματική της φήμη» σε αυτή τη δήλωση. Η αρχική θεωρία είχε προκύψει σε παρακμιακούς διαδικτυακούς χώρους χρόνια πριν, κυρίως μέσω ενός βίντεο στο YouTube το 2021 από τις Γαλλίδες bloggers Αμαντίν Ρουάι και Νατάσα Ρέι. Οι Μακρόν είχαν κερδίσει αρχικά υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης κατά της Ρουάι και Ρέι στη Γαλλία το 2024, αλλά η απόφαση ανετράπη σε έφεση το 2025 για λόγους ελευθερίας έκφρασης και όχι για την αλήθεια, με αποτέλεσμα οι Μακρόν να εφεσιβάλλουν την απόφαση.

Τον Ιούλιο, οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή κατά της Όουενς στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνόησε «όλα τα αξιόπιστα στοιχεία που διαψεύδουν τον ισχυρισμό της, προωθώντας γνωστές θεωρίες συνωμοσίας και αποδεδειγμένους δυσφημιστές». Στις αμερικανικές υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμισης κατά δημόσιων προσώπων, οι ενάγοντες πρέπει να αποδείξουν «πραγματική κακία» – ότι ο κατηγορούμενος διέδωσε ψευδείς πληροφορίες εν γνώσει του ή με αμελή αδιαφορία για την αλήθεια. Τον Αύγουστο, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match ότι η κίνησή τους αποσκοπεί στην υπεράσπιση της τιμής του, καθώς η Όουενς γνώριζε ότι οι πληροφορίες ήταν ψευδείς και τις διέδωσε με στόχο να προκαλέσει βλάβη, υπηρετώντας συγκεκριμένη ιδεολογία και με συνδέσεις με ηγέτες της ακροδεξιάς.

Οι δικηγόροι της Όουενς απάντησαν με αίτηση απόρριψης, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή δεν σχετίζεται με τις επιχειρήσεις της στο Ντέλαγουερ και ότι η υποχρέωση να υπερασπιστεί την υπόθεση εκεί θα προκαλούσε «σημαντική οικονομική και επιχειρησιακή δυσχέρεια». Το BBC επικοινώνησε με τη νομική ομάδα της Κάντες Όουενς για σχόλιο, ενώ η ίδια έχει δηλώσει προηγουμένως ότι πιστεύει ακράδαντα αυτά που λέει και ότι η ελευθερία του λόγου και η δυνατότητα κριτικής αποτελούν βασικές αξίες της Αμερικής.