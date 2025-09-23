Η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, ενδέχεται να αναγκαστεί να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης νομικής της διαμάχης για να αποδείξει ότι δεν είναι άνδρας. Η δεξιά Αμερικανίδα σχολιάστρια, Κάντες Όουενς, δήλωσε ότι σκοπεύει να απαιτήσει τη διενέργεια αυτής της διαδικασίας, καθώς αγωνίζεται ενάντια σε αγωγή που κατέθεσαν η Μπριζίτ και ο σύζυγός της, πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Το ζεύγος της γαλλικής εξουσίας προχώρησε σε νομικές ενέργειες κατά της Όουενς, αφού εκείνη επανειλημμένα ισχυριζόταν στο ευρύ κοινό της ότι η Μπριζίτ, 72 ετών, είχε γεννηθεί άνδρας. Όπως αναφέρει η Sun, η Όουενς δήλωσε τη Δευτέρα: «Θα απαιτήσουμε η Μπριζίτ να υποβληθεί σε εξέταση από ανεξάρτητο γιατρό. Έχουμε στόχο τα ιατρικά της αρχεία».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο δικηγόρος των Μακρόν, Τομ Κλερ, είπε στο BBC ότι το ζεύγος ετοιμάζεται να υποβάλει «φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία» που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της Όουενς. Η Όουενς είχε δηλώσει τον Μάρτιο του περασμένου έτους ότι «θα ρισκάρει όλη της την επαγγελματική φήμη», για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η Μπριζίτ είναι στην πραγματικότητα ο αδερφός της, Ζαν-Μισέλ Τρογνέ, και ότι ο πρώτος σύζυγός της ποτέ δεν υπήρξε. Το ζεύγος Μακρόν κατέθεσε αγωγή για συκοφαντία τον Ιούλιο και η νομική ομάδα δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί την υπόθεση. Η αγωγή βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια και οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι σε δικαστήριο.

Ο Τομ Κλερ ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί της Όουενς έχουν προκαλέσει «μεγάλη αναστάτωση» στην πρώτη κυρία και αποτελούν «παρεμβολή» για τον πρόεδρο Μακρόν. Συγκεκριμένα είπε στο πρόγραμμα Under Fire του BBC: «Όταν η οικογένειά σας δέχεται επίθεση, σας επηρεάζει. Και ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει ανοσία σε αυτό, επειδή είναι πρόεδρος μιας χώρας». Ο Κλερ τόνισε ότι θα παρουσιαστούν «επιστημονικές μαρτυρίες» και επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν φωτογραφίες της Μπριζίτ από την περίοδο της εγκυμοσύνης της που θα προσκομιστούν στο δικαστήριο. Ωστόσο, η τελευταία δήλωση της Όουενς υποδηλώνει ότι μπορεί να προσπαθήσει να αναγκάσει την Μπριζίτ σε ακόμα πιο επεμβατικές διαδικασίες για να αποδείξει το φύλο της.

Η σχολιάστρια και συγγραφέας είχε προηγουμένως δηλώσει στην Daily Mail: «Εδώ δεν είναι η Γαλλία, όπου η Μπριζίτ και ο Εμανουέλ Μακρόν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ είναι η Αμερική. Δεν μπορείτε να αποφύγετε τη διαδικασία απλώς και μόνο επειδή είστε ένας ξένος ηγέτης που ενοχλήθηκε από τα δικαιώματα της Πρώτης Τροπολογίας ενός podcaster». Οι Μακρόν υποστηρίζουν ότι η Όουενς έχει διαδώσει ψευδείς ισχυρισμούς για το φύλο γέννησης της Μπριζίτ, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με σημαντικά στοιχεία. Η αγωγή σημειώνει ότι οι ισχυρισμοί της είχαν ευρεία απήχηση, με σχεδόν 7 εκατομμύρια ακόλουθους στο X και περισσότερους από 4 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, ζητώντας οικονομικά αποζημίωση. Στην αγωγή αναφέρεται: «Η Όουενς χρησιμοποίησε αυτήν την ψευδή δήλωση για να προωθήσει την ανεξάρτητη πλατφόρμα της, να αποκτήσει φήμη και να κερδίσει χρήματα».

Η Όουενς ενίσχυσε τον ισχυρισμό της μέσα από σύντομα βίντεο και την οκταμερή σειρά podcast με τίτλο «Becoming Brigitte». Οι Μακρόν υποστηρίζουν επίσης ότι η Όουενς αγνόησε αξιόπιστα στοιχεία και αντίθετα προώθησε «γνωστούς θεωρητικούς συνωμοσιών και αποδεδειγμένους συκοφάντες». Οι δικηγόροι της Όουενς κατέθεσαν αίτηση απόρριψης, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν πρέπει να εκδικαστεί στο Ντελαγουέρ και ότι η υποχρέωση της να υπερασπιστεί εκεί την υπόθεση θα προκαλέσει «σημαντική οικονομική και λειτουργική δυσχέρεια». Εκείνη επιμένει ότι πιστεύει στους ισχυρισμούς της και τους υπερασπίζεται ως ελευθερία λόγου, αναφέροντας στην αίτησή της: «Σε αντίθεση με έναν ιερό κανόνα του Συντάγματος των ΗΠΑ, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία της Γαλλίας… έχουν καταθέσει μια αβάσιμη αγωγή συκοφαντίας εναντίον μιας ανεξάρτητης Αμερικανίδας δημοσιογράφου που μεταδίδει καθημερινή εκπομπή ειδήσεων και πολιτισμού από το υπόγειο της στο Νάσβιλ, Τενεσί».

Οι φήμες για το φύλο γέννησης της Μπριζίτ ξεκίνησαν στη Γαλλία μετά τη δημοσίευσή τους από το ακροδεξιό περιοδικό Faits et Documents το 2021. Οι μπλόγκερ Νατάσα Ρέι και Αμαντίν Ρουί τις προώθησαν σε συνέντευξη στο YouTube που έγινε viral, ισχυριζόμενες ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρογνέ, το όνομα του μεγαλύτερου αδελφού της και ότι ποτέ δεν γέννησε τα τρία παιδιά της. Οι Μακρόν μήνυσαν τη Ρέι και τη Ρουί για συκοφαντία στο Παρίσι και το 2024 κέρδισαν, με τις δύο γυναίκες να τιμωρούνται με συμβολικά πρόστιμα. Ωστόσο, τον Ιούνιο φέτος, ένα εφετείο ανέτρεψε την απόφαση, όχι επειδή θεωρήθηκαν αληθείς οι κατηγορίες, αλλά για λόγους ελευθερίας της έκφρασης. Οι Μακρόν προσφεύγουν τώρα κατά αυτής της ανατροπής.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει καταδικάσει έντονα τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς και κατασκευασμένες». Την Ημέρα της Γυναίκας είχε δηλώσει: «Το χειρότερο είναι οι ψευδείς πληροφορίες και τα κατασκευασμένα σενάρια. Οι άνθρωποι τελικά τα πιστεύουν».