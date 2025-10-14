Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Κοιτάξτε, είμαι πολύ απογοητευμένος επειδή ο Βλαντίμιρ κι εγώ είχαμε μια πολύ καλή σχέση, πιθανώς εξακολουθούμε να έχουμε», δήλωσε ο Τραμπ. «Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο. Και, ξέρετε, σχηματίζονται μεγάλες ουρές (καταναλωτών) που περιμένουν βενζίνη στη Ρωσία αυτήν την περίοδο… Και ξαφνικά η οικονομία του θα καταρρεύσει», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η υποστήριξή του στην Αργεντινή «συνδέεται κατά κάποιον τρόπο» με το αποτέλεσμα των προσεχών βουλευτικών εκλογών, οι οποίες θα είναι καθοριστικές για τη συνέχιση της θητείας του συμμάχου του, προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

“VEREDA”



Porque luego de cancelar su reunión con Javier Milei, Trump lo recibió en la vereda durante 15 segundos y Milei ya está volviendo para Argentina.

pic.twitter.com/shZ0bEfVNi — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) October 14, 2025

«Η υποστήριξή μας συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με αυτόν που θα κερδίσει τις εκλογές», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος τον Μιλέι στον Λευκό Οίκο διαβεβαιώνοντας ότι σε περίπτωση «σοσιαλιστικής» νίκης, «θα σκεφτούμε πολύ διαφορετικά την επένδυση που κάνουμε».

«Εάν αυτός (ο Μιλέι) χάσει τις εκλογές, οι ΗΠΑ δεν θα είναι γενναιόδωρες με την Αργεντινή», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

BREAKING: In a shocking moment, Trump appears to engage in foreign election interference, saying the U.S. will only give Argentina foreign aid if his pal Milei wins. "If he loses, we will not be generous with Argentina."



Extreme corruption.pic.twitter.com/RJ1DjFMgm8 — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) October 14, 2025

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τον αντίπαλο του Μιλέι ως μέρος του «ακραίου αριστερού» κινήματος, το οποίο κατηγορεί για την οικονομική κρίση της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την έντονη δυσαρέσκειά του για την Ισπανία επειδή αρνήθηκε να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5%, απόφαση που χαρακτήρισε «ασέβεια» προς τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης τη Μαδρίτη με ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων δασμών, εν είδει αντιποίνων.

«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την Ισπανία. Είναι η μόνη χώρα που δεν αύξησε το νούμερό τους στο 5% … οπότε δεν είμαι ευχαριστημένος με την Ισπανία», είπε σε δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά τις σινοαμερικανικές σχέσεις. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την Κίνα. Κοιτάξτε, με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) έχω εξαιρετική σχέση, η οποία ορισμένες φορές δοκιμάζεται επειδή η Κίνα αρέσκεται στην εκμετάλλευση άλλων και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί εμάς», είπε ο αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον αργεντινό ομόλογό του Χαβιέρ Μιλέι.