Μια μητέρα από την Ιντιάνα των ΗΠΑ που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς, προκαλώντας φόβους ότι ίσως είχε απαχθεί, εντοπίστηκε ζωντανή ύστερα από οκτώ ημέρες, σε δασώδη περιοχή, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από την οικία της.

Η 46χρονη Μπρίτνεϊ Γκαρντ αγνοούνταν για παραπάνω από μία εβδομάδα, προτού βρεθεί την Τετάρτη και μεταφερθεί σε νοσοκομείο για περίθαλψη.

Η διάσωσή της έγινε όταν η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές, ζητώντας βοήθεια για να βρει διέξοδο από το δάσος, σε απόσταση μόλις 4 χιλιομέτρων από το σπίτι της, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Πάτναμ.

Η Γκαρντ εξαφανίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου και δηλώθηκε ως αγνοούμενη, όταν δεν εμφανίστηκε στον αγώνα βόλεϊ της κόρης της την επόμενη μέρα.

Όταν η 13χρονη επέστρεψε στο σπίτι μετά τον αγώνα της, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό θέαμα: πλήθος αστυνομικών και διασωστών την περίμεναν για να της ανακοινώσουν πως η μητέρα της είχε εξαφανιστεί και δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Την επομένη της εξαφάνισης της Γκαρντ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να επέμβουν σε μικρής έκτασης πυρκαγιά στο σπίτι της οικογένειας. Όταν έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το ακίνητο ήταν άδειο – κανείς δεν βρισκόταν μέσα.

Αμέσως μετά, οργανώθηκε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με επικεφαλής τις τέσσερις αδελφές της Γκαρντ. Η ομάδα κάλυψε μια ακτίνα 56 χιλιομέτρων γύρω από την Ινδιανάπολη, όμως παρά τις συντονισμένες προσπάθειες δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος της αγνοούμενης μητέρας μέχρι η ίδια να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πάτναμ ανακοίνωσε πως, προς το παρόν, δεν αναζητείται κάποιο άτομο ως ύποπτο και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει «καμία τρέχουσα απειλή για το ευρύ κοινό».

Ωστόσο, το πώς ακριβώς η Γκαρντ κατέληξε στο δάσος -και πού βρισκόταν κατά τη διάρκεια των οκτώ ημερών που αγνοούνταν- παραμένει ένα αναπάντητο μυστήριο.

Πάντως, η οικογένεια δηλώνει απλώς ευγνώμων που η Γκαρντ είναι ασφαλής και πάλι κοντά τους.

«Νιώθω υπέροχα. Είναι τεράστια ανακούφιση. Είμαι γεμάτη χαρά που είναι ζωντανή και μαζί μας», ανέφερε συγγενής της στο πρακτορείο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, σύμφωνα με τη New York Post, αν η Γκαρντ φέρει τραύματα, ούτε ποιοι λόγοι οδήγησαν στη νοσηλεία της.