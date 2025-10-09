Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του, το οποίο στοχεύει στην αποκατάσταση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές «να τηρήσουν πλήρως τους όρους» της συμφωνίας.

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι κατά τρόπο αξιοπρεπή. Πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν μια για πάντα (…) Τα δεινά πρέπει να τελειώσουν», ανέφερε ο κ. Γκουτέρες σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, διαβεβαιώνοντας ότι ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να «αυξήσει τις παραδόσεις βοήθειας με διάρκεια και με βάση αρχές» και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θυλάκου, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.