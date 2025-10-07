Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ανακοίνωση του εκφράζει τη χαρά του για την επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ’, ανταποκρινόμενου στην επιθυμία και πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου να τιμήσουν από κοινού την ιστορική 1700ή επέτειο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας.

Οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στη Νίκαια της Βιθυνίας στις 28 Νοεμβρίου, ενώ ο Πάπας θα επισκεφθεί επισήμως την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, στις 29 και 30 Νοεμβρίου, για να παραστεί στην εορτή του ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτoκλήτου.