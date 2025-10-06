Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους Αμερικανούς διπλωμάτες να καταψηφίσουν το ψήφισμα του ΟΗΕ που καλεί την Ουάσινγκτον να άρει το επί δεκαετίες εμπάργκο που έχει επιβάλει στην Κούβα, κοινοποιώντας εν μέρει λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη της Κούβας στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με εσωτερικό τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών που είδε το Reuters.

Στο πλαίσιο μιας εκστρατείας της αμερικανικής κυβέρνησης, οι Αμερικανοί διπλωμάτες θα ενημερώσουν τις χώρες για το ότι η κουβανική κυβέρνηση υποστηρίζει ενεργά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τους 5.000 Κουβανούς που πολεμούν στο πλευρό των δυνάμεων της Μόσχας.

Το μη διαβαθμισμένο τηλεγράφημα με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου, που εστάλη σε δεκάδες αποστολές των ΗΠΑ, έδινε εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες να παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να αντιταχθούν στο μη δεσμευτικό ψήφισμα, το οποίο υιοθετείται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με μεγάλη πλειοψηφία χρόνο με το χρόνο από το 1992.

«Μετά τη Βόρεια Κορέα, η Κούβα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ξένων στρατευμάτων στην επίθεση της Ρωσίας, καθώς εκτιμάται ότι 1.000-5.000 Κουβανοί πολεμούν στην Ουκρανία», αναφέρεται στο τηλεγράφημα.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους Κουβανούς μαχητές, αλλά είπε ότι η Ουάσινγκτον λαμβάνει υπ’ όψιν τις αναφορές ότι Κουβανοί πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Το κουβανέζικο καθεστώς απέτυχε στο να προστατεύσει τους πολίτες του από το να χρησιμοποιούνται σαν πιόνια στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τις τελευταίες εβδομάδες Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους Αμερικανούς νομοθέτες για την αυξανόμενη κλίμακα στρατολόγησης Κουβανών μισθοφόρων από τη Ρωσία με σκοπό να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Οι αξιωματούχοι της Μόνιμης Αποστολής της Κούβας στα Ηνωμένα Έθνη δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα να σχολιάσουν το εν λόγω θέμα.

Πέρυσι η Γενική Συνέλευση του OHE ενέκρινε το ψήφισμα, με 187 χώρες να ψηφίζουν υπέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ήταν οι μόνες χώρες που ψήφισαν κατά, ενώ η Μολδαβία απείχε της ψηφοφορίας.

Από τον Ιανουάριο που ανέλαβε την εξουσία, ο Τραμπ έχει διπλασιάσει τις κυρώσεις, εντάσσοντας εκ νέου την Κούβα στον αμερικανικό κατάλογο κρατών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, επιβάλλοντας πιο αυστηρούς οικονομικούς και ταξιδιωτικούς περιορισμούς και κυρώσεις σε υπηκόους τρίτων χωρών που φιλοξενούν Κουβανούς γιατρούς.

Ο Τραμπ σκλήρυνε επίσης πρόσφατα τη στάση του απέναντι στη Μόσχα, απειλώντας με οικονομικές κυρώσεις τους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και επιτρέποντας στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να δίνουν πληροφορίες στην Ουκρανία για να την βοηθήσουν στις επιθέσεις της σε ενεργειακές μονάδες εντός της Ρωσίας.

Στο τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών κατηγορείται επίσης η κουβανική κυβέρνηση ότι υπονομεύει τις δημοκρατίες στο δυτικό ημισφαίριο, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται μεταξύ Ουάσινγκτον και Βενεζουέλας, του σημαντικότερου πολιτικού και οικονομικού συμμάχου της Κούβας. Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε στην Καραϊβική επιθέσεις σε σκάφη από τη Βενεζουέλα τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, μετέφεραν ναρκωτικά. Η τελευταία επίθεση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Την Τετάρτη, ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να σταματήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από το να ξεκινήσουν πόλεμο στην περιοχή. Είπε ότι η καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών στο όνομα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ είναι μια «χυδαία και γελοία πρόφαση» για επιθετικότητα.

Πηγή: ΑΠΕ