Οι ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, ο οποίος μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, ενημέρωσαν απόψε ότι το πλοίο «αναχαιτίστηκε από ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις».

«Γύρω στις 8.30 το βράδυ ώρα Γάζας, πολλά πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud, κυρίως το Alma, το Sirius και το Adara, αναχαιτίστηκαν παράνομα και επιβιβάστηκαν σε αυτά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στα διεθνή ύδατα», δήλωσε ο στολίσκος Global Sumud. «Εκτός από τα πλοιάρια, η αναχαίτιση των οποίων επιβεβαιώθηκε, χάθηκαν η απευθείας αναμετάδοση και οι επικοινωνίες με αρκετά άλλα σκάφη», πρόσθεσε η ίδια πηγή σε ανακοίνωση με τίτλο «Ο στολίσκος Global Sumud αναχαιτίστηκε».

Τι δηλώνει το Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές, δήλωσε σήμερα το βράδυ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, μετά την ανακοίνωση των διοργανωτών της νηοπομπής ότι αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις και αφού είχε προηγηθεί προειδοποίηση από το Ισραήλ προς τα δεκάδες σκάφη να αλλάξουν πορεία.

«Αρκετά πλοία του στολίσκου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα X.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

«Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», προστίθεται στην ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τη Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ να ανακτά προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα καπέλο με κεφάλι βατράχου, ενώ περιβάλλεται από ενόπλους. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης αρκετοί μασκοφόροι και ένοπλο ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό.