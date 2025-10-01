Παρά τις παγκόσμιες εκκλήσεις και τις ισραηλινές προειδοποιήσεις, ο στολίσκος Global Sumud επιμένει να συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Λωρίδα της Γάζας να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Στις 19:00 ώρα Ελλάδας, πλοία του στολίσκου αναφέρθηκαν βόρεια του Πορτ Σαΐντ, περίπου 110 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας — μια πορεία που απαιτεί, υπό καλές καιρικές συνθήκες, μία ημέρα πλεύσης. Νωρίτερα, γύρω στις 15:30, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάνγκο Άβιλα κατέγραψε ότι βρισκόταν 118 ναυτικά μίλια μακριά.

Ο στολίσκος, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη με περίπου 500 επιβάτες — ξεχωριστά άτομα, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές — δηλώνει αποφασισμένος να αψηφήσει τις «τακτικές εκφοβισμού» που αποδίδει στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, «παραμένουμε σε εγρήγορση» καθώς εισέρχονται σε ζώνες όπου προηγούμενοι στολίσκοι είχαν αναχαιτιστεί. «Πλέουμε σε ζώνη υψηλού κινδύνου. Μείνετε σε επιφυλακή», προειδοποίησαν.

Το πρωί, το Global Sumud κατήγγειλε ότι «ναυτικές δυνάμεις της ισραηλινής κατοχής» ξεκίνησαν επιχείρηση εκφοβισμού εναντίον των σκαφών, τα οποία είχαν προσεγγίσει σε απόσταση 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας — εντός περιοχής όπου το Ισραήλ πραγματοποιεί περιπολίες. Ένα πολεμικό ισραηλινό πλοίο περιγράφηκε να κινείται κυκλικά γύρω από το σκάφος Alma, «για αρκετά λεπτά», ενώ επικοινωνίες «απενεργοποιήθηκαν εξ αποστάσεως» και ο καπετάνιος αναγκάστηκε σε αιφνιδιαστικό ελιγμό για να αποφύγει σύγκρουση. Αργότερα, παρόμοιες ενέργειες αναφέρθηκαν τόσο στο Sirius όσο και σε άλλα σκάφη του στολίσκου.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι αυτές οι ενέργειες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι συνεχίζει «απτόητη» τις προσπάθειές της, παρά τις ισραηλινές απειλές, και κάλεσε υποστηρικτές να ασκήσουν πίεση σε κυβερνήσεις ώστε να προστατευτούν οι ακτιβιστές.

Μια ενδεχόμενη αναμέτρηση μεταξύ των σκαφών του στολίσκου και του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού θεωρείται πιθανή, ειδικά καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας στο εβραϊκό ημερολόγιο, κατά την οποία η δημόσια ζωή στο Ισραήλ παραλύει.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχει ήδη κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβίβασης για τα μικρότερα πλοιάρια, καθώς αναμένονται αναχαιτίσεις εντός της επόμενης ώρας. Η αποστολή ανέφερε επίσης ότι αναγνώρισε γύρω στα 20 πλοία άγνωστης ταυτότητας μόλις 3 ναυτικά μίλια μακριά. Νωρίτερα, ακτιβιστές είπαν ότι ισραηλινά πολεμικά πλησίασαν με «επικίνδυνους ελιγμούς παρενόχλησης».

Οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν ακόμα σχολιάσει τις καταγγελίες. Το Ισραήλ, αν και διατηρεί ότι έχει νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό για λόγους ασφαλείας, έχει προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να αποτρέψει τη διέλευση βοήθειας στη Γάζα.