Κατολισθήσεις και σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο ινδικό κρατίδιο των Ιμαλαΐων Ουταρακάντ στοίχισαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ 16 άλλοι αγνοούνται, μετέδωσαν σήμερα τα ινδικά μέσα ενημέρωσης.

«Το κατάστημά μου παρασύρθηκε από το νερό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ένας κάτοικος που δεν κατονομάστηκε, προσθέτοντας ότι ήταν ένα από τα επτά καταστήματα που παρασύρθηκαν από το νερό σε μια αγορά. «Δεν υπάρχουν ίχνη τους», προσθέτει ο ίδιος.

Χθες, Τρίτη, αξιωματούχοι ανέσυραν 13 πτώματα από την Ντεχραντούν και από ένα στις περιοχές Πιτοραγκάρ και Ναϊνιτάλ, έγραψε η εφημερίδα Indian Express.

Στο Ουταρακάντ σημειώνονται συχνά πλημμύρες και κατολισθήσεις, τις οποίες κάποιοι ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή.

Τον Αύγουστο, πλημμύρες και ένα κύμα λάσπης κατέκλυσαν το χωριό Νταράλι του κρατιδίου αυτού και, σύμφωνα με τις αρχές, 60 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

