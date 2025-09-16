Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι την Τρίτη είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης κατά της Ρωσίας, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.
«Είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας μέσω πρόσθετων μέτρων», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, συμπληρώνοντας πως η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων.
I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025
The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.
Russia’s war economy, sustained by revenues…