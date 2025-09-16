Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι την Τρίτη είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης κατά της Ρωσίας, με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας μέσω πρόσθετων μέτρων», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, συμπληρώνοντας πως η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων.