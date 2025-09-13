Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέστειλε σήμερα, Σάββατο, επιστολή προς τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, καλώντας τα να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να επιβάλουν σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία για να τερματίσουν τον πόλεμό της στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο πράγμα και όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το Reuters αναφέρει πως ο Τραμπ πρότεινε στο ΝΑΤΟ, ως ομάδα, να επιβάλει δασμούς 50-100% στην Κίνα για να αποδυναμώσει την οικονομική της επιρροή στη Ρωσία.

Η είδηση αυτή έρχεται μετά τις προηγούμενες απειλές του Τραμπ για επιβολή κυρώσεων κατά της Μόσχας και κατά χωρών που αγοράζουν το πετρέλαιο της, όπως η Κίνα και η Ινδία, σε περίπτωση που δεν σημειωθεί πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, ενώ σε συνέντευξή του στο Fox News, είπε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο.

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», είπε. Ο Τραμπ είπε ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν.