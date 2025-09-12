Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει εξαντληθεί , ο Τραμπ είπε : «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο.

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», είπε. Ο Τραμπ είπε ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν.

«Αλλά το έχω ήδη κάνει. Έχω κάνει πολλά», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Ινδία -ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου- αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

«Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις. Είναι μια μεγάλη συμφωνία και προκαλεί μια ρήξη με την Ινδία» δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends». «Και θυμηθείτε το αυτό, αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από το να είναι δικό μας πρόβλημα».

Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones

Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ δεν βλέπει καμία «άμεση στρατιωτική απειλή» εναντίον κάποιας από τις 32 χώρες μέλη, λόγω των στρατιωτικών γυμνασίων που ξεκίνησαν σήμερα η Ρωσία και η Λευκορωσία, δήλωσε αξιωματούχος της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ «παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας», είπε ο αξιωματούχος, καλώντας «τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να ενεργούν με προβλέψιμο και διάφανο τρόπο».

«Δεν βλέπουμε καμία άμεση στρατιωτική απειλή εναντίον οιουδήποτε συμμάχου του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε, μετά τη διείσδυση τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη περίπου είκοσι ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε χθες Πέμπτη τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της ΕΕ.

«Δηλώσαμε σαφώς πως αυτή η ανεύθυνη πράξη αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας και συνιστά απευθείας απειλή για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ», δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο να παραμείνει ανώνυμος.

Πηγή: ΑΠΕ