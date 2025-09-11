Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε πως η χώρα του βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε στρατιωτική σύγκρουση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εξετάζουν ποια θα είναι η απάντησή τους στην παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones.

Το πρωί της Τετάρτης (10/9) η Πολωνία κινητοποίησε τα δικά της και τα συμμαχικά συστήματα αεράμυνας, καταρρίπτοντας τουλάχιστον τρία drones, σε μία κλιμάκωση της σύγκρουσης που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία, και η οποία επεκτείνεται πλέον εντός του εδάφους του ΝΑΤΟ για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τον Guardian, μετά το περιστατικό, η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις για ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας. Η Μεγάλη Βρετανία εξετάζει την αποστολή μαχητικών Typhoon ως μέρος μιας ενισχυμένης αποστολής εναέριας αστυνόμευσης για την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης, τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου καταγράφηκαν, ενώ ορισμένα drones εισήλθαν από τον χώρο της Λευκορωσίας. Τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Βαρσοβίας, έκλεισαν προσωρινά. Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχουφ, επιβεβαίωσε ότι ολλανδικά μαχητικά F-35 συμμετείχαν στην αποστολή αναχαίτισης.

Ο Τουσκ, ο οποίος συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το πρωί της Τετάρτης, δήλωσε: «Έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση. Είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε τέτοιες προκλήσεις. Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια».

Ο Guardian αναφέρει πως το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η Μόσχα «δεν είχε καμία πρόθεση να πλήξει στόχους στο έδαφος της Πολωνίας», χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Ο Ρώσος πρέσβης στην Πολωνία, Αντρέι Όρντας, χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον της Μόσχας αβάσιμες, λέγοντας ότι «δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι ρωσικής προέλευσης».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, δήλωσε ότι η Βαρσοβία «δεν έχει καμία αμφιβολία» ότι αντιμετωπίζει μια σκόπιμη επίθεση.

«Όταν ένα ή δύο drones το κάνουν, είναι πιθανό να επρόκειτο για τεχνικό λάθος, αλλά… σε αυτήν την περίπτωση υπήρξαν 19 παραβιάσεις και απλώς είναι απίστευτο ότι αυτό θα μπορούσε να είναι τυχαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Ορίστε!», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, που πρόσφατα συναντήθηκε με τον Ρώσο ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα για να συζητήσουν τον τερματισμό του ρωσοουκρανικού πολέμου που πλέον διανύει το 3ο του έτος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε το ΝΑΤΟ να αντιδράσει δυναμικά στην παραβίαση, τονίζοντας ότι η Ρωσία δοκιμάζει συνεχώς τα όρια της υπομονής των Δυτικών χωρών. Παράλληλα, ζήτησε από τις γειτονικές χώρες να αναχαιτίζουν τα ρωσικά drones και πυραύλους που στοχεύουν την Ουκρανία.

Ο Τουσκ που επέμεινε ότι δεν υπάρχει «λόγος πανικού», ανακοίνωσε πως η Πολωνία είχε επικαλεστεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημες διαβουλεύσεις με τη συμμαχία. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα το συγκεκριμένο άρθρο έχει επικληθεί μόνο επτά φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949, με την τελευταία φορά να είναι το 2022 αμέσως μετά το ξεκίνημα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το περιστατικό της Τετάρτης ήταν η πρώτη φορά που οι αμυντικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ ήρθαν σε άμεση επαφή με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Guardian εξηγεί πως η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς Ρωσία και Λευκορωσία προγραμματίζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει ανησυχίες στην περιοχή. Παράλληλα, η Πολωνία έχει κλείσει τα χερσαία σύνορα με τη Λευκορωσία, ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας.