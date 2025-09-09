Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη, που επικαλείται τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά σε συνομιλίες μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της ΕΕ, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον για να εξετάσουν τρόπους αύξησης του οικονομικού κόστους του πολέμου για τη Μόσχα.

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, έτοιμοι να ξεκινήσουμε τώρα, αλλά θα το κάνουμε αυτό μόνο εάν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας συμπαραταχθούν μαζί μας», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να «αντιγράψει» τυχόν δασμούς που επιβάλλει η ΕΕ στην Κίνα και την Ινδία, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές από τις δύο χώρες.

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο απογοήτευσης εντός του Λευκού Οίκου για τη δυσκολία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και τις ολοένα πιο επιθετικές αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η άποψη του προέδρου είναι να επιβάλουμε όλοι δραματικούς δασμούς και να τους διατηρήσουμε μέχρι οι Κινέζοι να συμφωνήσουν να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος.