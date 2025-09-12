Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα ότι ενισχύει την άμυνα της ανατολικής πτέρυγας του, μετά την άνευ προηγουμένου εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό ενάεριο χώρο αυτή την εβδομάδα. Η Συμμαχία θα ξεκινήσει μια επιχείρηση για να «ενισχύσει περαιτέρω τη θέση μας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας μας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Η εντολή έχει ήδη δοθεί για την έναρξη αυτής της επιχείρησης, που φέρει την ονομασία «Ανατολική Φρουρά», δήλωσε ο αντιπτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. «Η Πολωνία και οι πολίτες όλων των χωρών της Συμμαχίας θα πρέπει να είναι σίγουροι από την ταχεία αντίδρασή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τη σημαντική ανακοίνωσή μας εδώ σήμερα», δήλωσε.

Η αποστολή θα περιλαμβάνει μια σειρά από μέσα που ενσωματώνουν αεροπορικές και επίγειες βάσεις. Θα ξεκινήσει συγκεκριμένα μέσα «στις επόμενες ημέρες» και θα περιλαμβάνει συνεισφορές από διάφορες χώρες της Συμμαχίας, «συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων», πρόσθεσε ο Ρούτε.

Η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει την αποστολή τριών μαχητικών αεροσκαφών Rafale για την ενίσχυση της άμυνας του πολωνικού εναέριου χώρου. Η Γερμανία αποφάσισε επίσης να συμβάλει στην καλύτερη άμυνα του πολωνικού εναέριου χώρου. «Η Ανατολική Φρουρά θα είναι ευέλικτη και ευκίνητη, παρέχοντας ακόμη πιο στοχευμένη αποτροπή και άμυνα ακριβώς όταν και όπου χρειάζεται», τόνισε ο Γκρίνκεβιτς.

Δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον εκ προθέσεως χαρακτήρα αυτής της άνευ προηγουμένου εισβολής περίπου είκοσι ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο. Η αξιολόγηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τόνισε, ενώ η Πολωνία και τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταγγείλει μια «σκόπιμη παραβίαση» του πολωνικού εναέριου χώρου.

«Όποια και αν ήταν η πρόθεση πίσω από αυτό, και αν ήταν λάθος ή όχι, συνεχίζουμε να διερευνούμε. Ήταν επικίνδυνο και απαράδεκτο», δήλωσε. Πολωνικά και ολλανδικά F-16 και F-35 κατέρριψαν τουλάχιστον τρία από τα 19 drones που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα Τρίτης με Τετάρτη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ που δημιουργήθηκε το 1949. Η Ρωσία, από την πλευρά της, αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη.

«Ήταν μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση», επανέλαβε ο στρατηγός Γκρίνκεβιτς. Αλλά, πρόσθεσε, «ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένη είναι, πάντα μαθαίνουμε κάτι κατά τη διάρκεια της αναφοράς», ιδίως όσον αφορά την ανάγκη για αεράμυνες που είναι πιο κατάλληλες για επιθέσεις με drones.

«Εκτός από τις πιο παραδοσιακές στρατιωτικές δυνατότητες, αυτή η προσπάθεια θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν τις μοναδικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρήση drones», διαβεβαίωσε ο Ρούτε. Ερωτηθείς για το κόστος χρήσης οπλικών συστημάτων πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση πολύ φθηνότερων drones, ιδίως μακροπρόθεσμα, ο Αμερικανός στρατηγός διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ εργάζεται για λύσεις.

Μετά την ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι είναι πλήρως αφοσιωμένη στην ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας της Ευρώπης. «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ανατολική φρουρά του ΝΑΤΟ μετά τις απερίσκεπτες και επικίνδυνες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. «Σύντομα θα παράσχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου».