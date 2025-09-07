Ακόμη μια νύχτα τρόμου βίωσε η Ουκρανία μετά από σφοδρή ρωσική επιδρομή με drones σε όλη την επικράτεια της, η οποία έθεσε σε επιφυλακή ακόμα και την Πολωνία, με τη Βαρσοβία να απογειώνει μαχητικά αεροσκάφη για να διαφυλάξει την ασφάλεια του εναέριου χώρου της.

Πιο αναλυτικά, τα χτυπήματα στην ουκρανική πρωτεύουσα στοίχισαν τη ζωή σε ηλικιωμένη και τραυμάτισαν άλλους τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης εγκύου, ενώ προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της πόλης, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, τον Βιτάλι Κλίτσκο, στη συνοικία Νταρνίτσκι 4ώροφο κτίριο πήρε φωτιά λόγω της πτώσης συντριμμιών ρωσικών drones που καταρρίφθηκαν.

Πάντα κατά τον αιρετό, η έγκυος και άλλοι δυο τραυματίες χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Russian strikes on Kiev. pic.twitter.com/sX0qv6qMzy — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 7, 2025

Ακόμη, ο δήμαρχος Κλίτσκο ανέφερε πως συντρίμμια προκάλεσαν επίσης φωτιές σε 16ώροφη πολυκατοικία και δυο 9ώροφες στη συνοικία Σβιατοσίνσκι.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που κατ’ αυτούς οφείλονταν σε καταρρίψεις από την αντιαεροπορική άμυνα.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο κατηγόρησε τη Ρωσία πως πλήττει «εσκεμμένα και συνειδητά πολιτικούς στόχους».

Ucrania 🇺🇦 #AHORA | Lejos de la tregua: varios edificios arden en los distritos de Svyatoshynski y Darnytskyi de Kiev, Ucrania, tras ataques con drones rusos, afirma el alcalde. Hay 8 heridos confirmados. pic.twitter.com/ur4L9nEr5a — Periodistassinfronteras (@periodistassin2) September 7, 2025

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχθηκε συναγερμός ενόψει αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας από την πολεμική αεροπορία.

Δεκάδες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ, ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς της, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Βιτάλι Μαλέτσκι.

Η Πολωνία ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα δικά της και συμμαχικά μαχητικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της διοίκησης επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου.

À la suite d'une attaque de drones à Kiev, une maison a été détruite, et quatre maisons sont en feu.🤬 pic.twitter.com/GMRSowvYn5 — Bounty (@JoelTarnawski) September 7, 2025

Στο μεταξύ, η ρωσική διοίκηση στην περιφέρεια Ζαπορίζια κατήγγειλε ότι ουκρανικά drones έπληξαν την οροφή κέντρου εκπαίδευσης στον σταθμό πυρηνικής ενέργειας της πόλης, χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζημιές ή να αυξηθούν τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Το πλήγμα καταγράφτηκε περίπου 300 μέτρα από μονάδα αντιδραστήρα, πρόσθεσε.

Το συγκεκριμένο κέντρο είναι «μοναδικό», καθώς εκεί βρίσκεται ο μόνος προσομοιωτής πλήρους μεγέθους πυρηνικού αντιδραστήρα και αίθουσας χειρισμού του, που είναι «πολύ σημαντικός για την εκπαίδευση του προσωπικού», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

8 heridos en los distritos de Sviatoshynskyi y Darnytskyi en Kyiv, por ataque ruso. Tres de ellos fueron hospitalizados por los médicos, incluida una mujer embarazada. A los demás se les está brindando ayuda en el lugar. pic.twitter.com/6ThAWNVWc5 — dan bas △ (@mucholirili) September 7, 2025

Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, με έξι αντιδραστήρες, βρίσκεται στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από την αρχή του πολέμου. Δεν λειτουργεί κανονικά, όμως παραμένει απαραίτητο να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα λόγω της επιδρομής, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από ουκρανικής πλευράς.

🇷🇺⚔️🇺🇦

~Attaques combinées de la Russie🇷🇺 sur des cibles de l’armées ukrainiennes🇺🇦



♧~Les médias ukrainiens rapportent des attaques à grande échelle dans différentes régions:

~À Kryvyi Rih, À Kiev, À Kremenchuk, Odessa et Dnipro en Ukraine. pic.twitter.com/jumVoOoiyK — Lilou Atila (@AttalahLinda) September 7, 2025

Και οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό δυστύχημα στη Ζαπορίζια.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οι αρχές στην περιφέρεια Κρασναντάρ ανακοίνωσαν ότι ουκρανική επιδρομή με drones προκάλεσε φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι, που κατασβέστηκε «γρήγορα» κατ’ αυτές, χωρίς να «υπάρξουν απώλειες».

In the last hours, intense explosions were heard in the cities of Kiev, Krivoy Rog, Kremenchuk and Odessa. pic.twitter.com/uuadm3AhaP — Zmei 🇷🇺 (@zmei_ru) September 7, 2025

Πηγή: ΑΠΕ