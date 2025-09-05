Με χαρτογιακάδες, savoir vivre και «καλές προθέσεις» χτίζει η Ευρώπη τη στρατηγική της για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ελπίζοντας με αυτό τον τρόπο να σταματήσει τον στρατό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την ώρα που το Κίεβο ζητάει επειγόντως νέα όπλα και η κοινή γνώμη πιστεύει ότι χρειάζεται διπλωματική λύση στη σύρραξη, η γηραιά ήπειρος «πέταξε» την μπάλα στο γήπεδο του Τραμπ, ελπίζοντας ο επιχειρηματίας που έγινε πρόεδρος να φροντίσει για τα συμφέροντά της.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός μετά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ρώσο ομόλογό του και τον εξαναγκασμό της Ουκρανίας να ξεπουλήσει τον εθνικό της πλούτο, συναντήθηκε μαζί του στην Αλάσκα, επιβεβαιώνοντας την ανεπίσημη Γιάλτα ΗΠΑ-Ρωσίας που συμφωνήθηκε πριν λίγο καιρό.

Τώρα, μπροστά στο αδιέξοδο που διαφαίνεται, η Ευρώπη επιστρατεύει τους γραφειοκράτες της για να κατευνάσει την Ουκρανία που «ματώνει» καθημερινά και να πείσει τον Τραμπ να πράξει περισσότερα, ανεξαρτήτως αν αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λοιπόν, τονίζουν ότι έχουν «θάρρος να αναλάβουν τη δύσκολη δουλειά της προετοιμασίας για το μεταπολεμικό μέλλον της Ουκρανίας» σε αντίθεση με τον Πούτιν. «Δεν ξέρουμε αν ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει το θάρρος να παραστεί σε μια σύνοδο με τον Ζελένσκι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες την Πέμπτη συμμετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά σε συνάντηση στο Παρίσι για έναν νέο γύρο συνομιλιών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σχεδίου για την προστασία της Ουκρανίας από μελλοντική εισβολή, μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Στο μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης συμμετείχε και ο Τραμπ.

Με βάση το αμερικανικό δημοσίευμα, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί πρόταξαν το ήθος τους έναντι του Ρώσου προέδρου, παρέχοντας διαβεβαιώσεις που δύσκολα θα δεχτούν οι λαοί που τούς εκλέγουν.

Π.χ. Δεσμεύθηκαν ότι Ευρωπαίοι στρατιώτες θα συμβάλουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία μόλις οι διαπραγματευτές καταφέρουν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις όμως –ακόμη και στην Πολωνία, που δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις με τη Ρωσία- δείχνουν ότι κάτω από 30% των Ευρωπαίων στηρίζουν την αποστολή φαντάρων στην Ουκρανία.

Ακόμη, επιχείρησαν να προβάλουν εικόνα ενότητας, με τον Φιλανδό πρέσβη στη Γερμανία, Κάι Σάουερ, να δηλώνει ότι «η Ουκρανία θέλει βεβαιότητα… έχουμε μια ομάδα φίλων της Ουκρανίας, που ξεπερνά την Ευρώπη. Συναντιέται τακτικά και είναι έτοιμη να αναλάβει ευθύνη».