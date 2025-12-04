Η πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσουν ένα σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία έχει αυξήσει τα αιτήματα να πάρει σύντομα η Ευρωπαϊκή Ένωση μια απόφαση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του Κιέβου, καθώς και για να βρει επίσης τον δρόμο της προς το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η πρόταση 28 σημείων της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου θέλει να αποσυρθεί το Κίεβο από εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ και οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν ντε φάκτο ως ρωσικές τις περιφέρειες του Ντονέτσκ, της Κριμαίας και του Λουγκάνσκ.

Προχθές, Τρίτη, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, απέρριψε αλλαγές που προτάθηκαν από το Κίεβο και την Ευρώπη στο αρχικό αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων. Δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να αρχίσει πόλεμο με την Ευρώπη. «Αλλά, αν η Ευρώπη ξαφνικά αποφασίσει να πολεμήσει και αρχίσει τον πόλεμο, τότε είμαστε έτοιμοι», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητούσε υποστήριξη από Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι φοβούνται ότι το αμερικανικό σχέδιο -που εκπονήθηκε χωρίς τη συμβολή του Κιέβου ή της Ευρώπης- είναι σαν ένας κατάλογος επιθυμιών της Μόσχας.

Η διπλωματική πίεση ασκείται, καθώς ο πόλεμος, στη διάρκεια του οποίου έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άμαχοι και στρατιωτικό προσωπικό, ενώ εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εκτοπισθεί, δεν δείχνει να περιορίζεται.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) των δεδομένων από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ, έδειξε ότι ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα τη μεγαλύτερη προώθησή του μέσα στην Ουκρανία από τον Νοέμβριο 2024.

Η κατάσταση για το Κίεβο περιπλέκεται περισσότερο από ένα σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει τον ενδότερο κύκλο του Ζελένσκι και υποχρέωσε στην αποπομπή, την περασμένη εβδομάδα, του κορυφαίου διαπραγματευτή και προσωπάρχη του, του Αντρίι Γερμάκ.

Στο μεταξύ, η ΕΕ όχι μόνο πασχίζει για μια θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά μερικά κράτη-μέλη πιέζουν για να χρησιμοποιήσει ο συνασπισμός ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, για να παράσχει στο Κίεβο ένα «δάνειο επανορθώσεων».

Όχι ειρήνη χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη

Η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία ενδέχεται να εισέλθουν σε αποφασιστική φάση έπειτα από έναν νέο γύρο συνομιλιών το Σαββατοκύριακο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

«Μπορεί να είναι μια εβδομάδα ζωτικής σημασίας για τη διπλωματία», είπε η Κάλλας στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες φθάνοντας τη Δευτέρα για μια συνάντηση των υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

Προχθές, Τρίτη, ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Ρώσος πρόεδρος, Πούτιν, συναντήθηκαν στη Μόσχα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ένας συνεργάτης του Πούτιν χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», αλλά δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος πάνω σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η Ευρώπη έχει σε μεγάλο βαθμό παραμερισθεί από τις ΗΠΑ στην προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

«Μολονότι διεξάγονται ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δεν βλέπω σημάδια προθυμίας από τη Ρωσία να σταματήσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε η Ευρώπη να μην μείνει πίσω στο περιθώριο και να μοιάζει αφελής», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρουλς Λουντ Πούλσεν, η χώρα του οποίου προεδρεύει της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, η Γαλλία και η Γερμανία, ηγούνται της πίεσης για ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Εντός της ΕΕ υπήρξαν εκκλήσεις για να συμμετάσχουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είτε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, είτε αμφότερες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εκ μέρους της ΕΕ – ωστόσο δεν πιστεύουν όλοι ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετάσχει στο στάδιο αυτό.

Ο πρόεδρος της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι, πιστεύει ότι άλλες παγκόσμιες δυνάμεις πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν, πριν μπει στη διαδικασία η ΕΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνασπισμός δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή ισχυρή υπερδύναμη, με δεδομένη την κατάστασή του και την πολιτική ηγεσία του, όπως αναφέρει το European newsroom.

Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ φαν Βέελ, δήλωσε επίσης πως δεν θεωρεί απαραίτητο ένας ή δύο άνθρωποι να ομιλούν εξ ονόματος της ΕΕ για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ο φαν Βέελ είχε προηγουμένως δηλώσει πως «το σημαντικό για εμάς είναι η Ουκρανία να βρίσκεται πίσω από οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι».