Η Πολωνία μπορεί να στηρίζει την Ουκρανία έναντι της ρωσικής εισβολής, ωστόσο οι Πολωνοί δεν θα ήθελαν να ντυθούν στα χακί για χάρη του Κιέβου, παρότι δηλώνουν σύμμαχοι και πως έχουν τον ίδιο εχθρό.

Δημοσκόπηση της εταιρίας SW Research με ερώτημα «αν εγκρίνετε τη συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη» έδειξε τεράστια απόκλιση μεταξύ θεωρίας και πράξης.

Επιπλέον, έδειξε ότι όσοι δεν θα πολεμούσαν στήριξαν την αποστολή στρατευμάτων, ενώ όσοι θα έπρεπε να ντυθούν στα χακί εμφανίστηκαν αρνητικοί.

Πιο αναλυτικά, το 61,1% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι με την αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία, 17,3% τάσσονται υπέρ και 21,6% δηλώνουν αναποφάσιστοι για μια ενδεχόμενη ανάπτυξη.

Επίσης, περισσότερες γυναίκες στήριξαν την αποστολή στρατευμάτων, σε αντίθεση με τους άνδρες, οι οποίοι διαφώνησαν, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν να ντυθούν στα χακί.

Ηλικιωμένοι και υπερήλικες υποστήριξαν την ειρηνευτική δύναμη, σε αντίθεση με μεσήλικες και κυρίως νέους που ήταν τελείως αρνητικοί. Επιπλέον, οι κάτοικοι των αστικών κέντρων αντιτίθενται στην αποστολή στρατευμάτων, σε αντίθεση με τους κατοίκους της επαρχίας που στηρίζουν.

Σημειώνεται, ότι εδώ και μήνες διεξάγεται δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη για ενδεχόμενη ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης στην περίπτωση που συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Τον Φεβρουάριο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απέκλεισε άμεση στρατιωτική εμπλοκή της χώρας του, αλλά προσέφερε επιμελητειακή και πολιτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Η Πολωνία μοιράζεται σύνορα 500 και πλέον χιλιομέτρων με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, την UNHCR, η Πολωνία φιλοξενούσε περίπου ένα εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες τον Ιούλιο, η δεύτερη χώρα σε αριθμό Ουκρανών προσφύγων μετά τη Γερμανία που φιλοξενεί 1,2 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες.

