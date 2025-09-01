Αυξάνονται και ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας από τις ινδονησιακές Αρχές, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένονται νέες μαζικές κινητοποιήσεις, λίγα 24ωρα μετά τις διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια σε όλη τη χώρα με έξι νεκρούς. Ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο έπειτα από τις κινητοποιήσεις διαμήνυσε ότι επίκειται περισσότερη αυστηρότητα.

Οι κινητοποιήσεις εκτυλίσσονταν αρχικά σε ατμόσφαιρα ηρεμίας την 25η Αυγούστου. Το κλίμα όμως εντάθηκε μετά τον θάνατο οδηγού μοτοταξί την Πέμπτη, τον οποίο έριξε κάτω όχημα της αστυνομίας στην Τζακάρτα.

Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, ιδίως στη Γιογκγιακάρτα, στην Μπαντούνγκ, στη Σαμάρανγκ και στη Σουραμπάγια στην Ιάβα, καθώς και στη Μένταν, στην επαρχία Βόρεια Σουμάτρα.

Νέες κινητοποιήσεις, με τη συμμετοχή κυρίως φοιτητών, αναμένεται να οργανωθούν σήμερα σε διάφορες πόλεις.

Πρόκειται για τις πιο μαζικές και βίαιες κινητοποιήσεις αφού ανέλαβε την εξουσία ο Πραμπόβο Σουμπιάντο, τον Οκτώβριο του 2024.

Την Κυριακή, σε ομιλία του μπροστά στο μέγαρο της προεδρίας, ο Σουμπιάντο εν μέρει ικανοποίησε αιτήματα των διαδηλωτών, ανακοινώνοντας πως ακυρώνονται βουλευτικά επιδόματα και αποζημιώσεις που ξεσήκωσαν κατακραυγή.

Ταυτόχρονα, διαβεβαιώνοντας πως «το δικαίωμα στις ειρηνικές συγκεντρώσεις πρέπει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται», απηύθυνε προειδοποίηση: «Δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως υπάρχουν ενδείξεις για παράνομες ενέργειες πως κάποιοι ολισθαίνουν στην προδοσία και στην τρομοκρατία», τόνισε.

Ο υπουργός Άμυνας, Σιάφρι Σιαμσεντίν, ανέφερε ότι οι Αρχές δεν θα διστάσουν να λάβουν «αυστηρά μέτρα σε βάρος ταραχοποιών» αν εισβάλουν σε ιδιωτικούς χώρους ή δημόσιους θεσμούς.

Στα επεισόδια προστέθηκαν τα τελευταία βράδια λεηλασίες σπιτιών βουλευτών και του υπουργού Οικονομικών, Σρι Μουλγιανί Ιντραουάτι.

Σήμερα η αστυνομία έστησε φυλάκια για ελέγχους στην Τζακάρτα. Εκπρόσωπός της ανήγγειλε εξάλλου χθες συχνές περιπολίες για την «προστασία» των πολιτών και για να αποκατασταθεί το γενικό αίσθημα της ασφάλειας.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή στη Μακασάρ, στη νήσο Νότια Κελέβη, όταν δημόσιο κτίριο πυρπολήθηκε από ταραχοποιούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε την Παρασκευή, επίσης στη Μακασάρ, αφού ξυλοκοπήθηκε από πλήθος επειδή πίστευαν ότι δούλευε στην ασφάλεια, είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φάντλι Ταχάρ, της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Στη Γιογκγιακάρτα (κεντρικά), πανεπιστήμιο ανακοίνωσε τον θάνατο φοιτητή του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το Σάββατο, η πλατφόρμα TikTok ανακοίνωσε πως αναστέλλεται για «μερικές ημέρες» η λειτουργία «live» στην Ινδονησία, εξαιτίας «της κλιμάκωσης της βίας» στις διαδηλώσεις.

Τα σχολεία στην Τζακάρτα ανακοίνωσαν ότι τα μαθήματά τους θα παραδίδονται ψηφιακά τουλάχιστον έως την Τρίτη. Στους υπαλλήλους του δήμου της πρωτεύουσας έγινε έκκληση να εργαστούν εξ αποστάσεως, αν είναι εφικτό.

